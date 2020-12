Comment afficher vos meilleures chansons, artistes et plus encore emballés sur Spotify 2020

Spotify a lancé 2020 Wrapped pour résumer l’année sur Android et iOS.

Cette année comprend des quiz, des histoires, des badges et de nouvelles listes de lecture.

Il explore également les podcasts.

Spotify a pris l’habitude de terminer l’année en musique avec ses expériences Wrapped, et il intensifie les choses avec l’édition 2020. Sa dernière expérience de fin d’année inclut les listes de lecture personnalisées habituelles, mais ajoute plus que quelques extras pour vous aider à explorer le zeitgeist musical.

Vous verrez des listes de lecture plus personnalisées, y compris Your Top Songs pour rassembler vos favoris ainsi que Missed Hits pour capturer les sorties que vous n’avez pas jouées (mais que vous aimerez peut-être). Si vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Irlande ou en Nouvelle-Zélande, vous pouvez également essayer une «expérience multimédia» On Record qui met en valeur vos meilleurs artistes.

Spotify 2020 Wrapped va également bien au-delà de l’écoute. Les quiz dans l’application vous permettent de deviner quels artistes, podcasts et même époques ont fait votre liste des meilleurs. Une histoire de votre 2020 vous aide à suivre le chemin de votre meilleure chanson de l’année lorsque vous la jouez encore et encore. Vous pouvez explorer en détail les habitudes de podcast et gagner des badges en fonction de vos habitudes d’écoute et de votre influence. Si de nombreuses personnes suivent l’une de vos listes de lecture, par exemple, vous obtiendrez un badge Tastemaker.

Vous n’aurez même pas besoin d’un compte cette année. Vous pouvez toujours visiter 2020 Wrapped sur le Web pour voir les tendances mondiales de Spotify, y compris les artistes, chansons et podcasts les plus populaires.

Vous voulez découvrir la fonctionnalité vous-même? Nous vous guiderons tout au long du processus.

Comment trouver Spotify 2020 Wrapped sur le Web et le mobile