Comment activer le mode sombre (dark mode) de Google Maps sur iPhone ?

Google Maps est l’une des meilleures applications de navigation pour iPhone, et avec le mode sombre, les utilisateurs peuvent lui donner un aspect élégant et furtif pendant les trajets nocturnes. Le mode sombre est officiellement arrivé sur l’iPhone en 2019 avec iOS 13. Dans les années qui ont suivi, de nombreuses apps ont été mises à jour pour en tirer parti. Une fois que le mode sombre d’iOS à l’échelle du système est activé, toutes les apps prises en charge passent également à leur propre apparence de mode sombre – ce qui se traduit par une expérience utilisateur confortable lorsque le soleil se couche.

En ce qui concerne les applications iPhone, il y a une raison pour laquelle Google Maps est souvent l’application de navigation numéro un sur l’App Store. Bien qu’Apple Maps ait parcouru un long chemin depuis ses débuts en 2012, il y a certaines choses pour lesquelles Google Maps est encore meilleur. C’est un outil plus robuste pour trouver de nouveaux restaurants, il a souvent une meilleure précision pour plus de zones qu’Apple Maps, et il est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités plus rapidement que son concurrent Apple.

Alors que la conception “normale” de Google Maps se caractérise par un fond blanc austère, Google propose également un mode sombre intégré. Heureusement, l’activer est aussi simple que possible. Selon les instructions de Google, ouvrez l’application Google Maps, appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit, appuyez sur “Paramètres”, appuyez sur “Mode sombre”, puis appuyez sur le bouton pour l’activer. Les utilisateurs peuvent choisir de garder le mode sombre activé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 s’ils le souhaitent, ou de l’ignorer et de s’en tenir au mode clair. Google met souvent du temps à déployer des fonctionnalités pour tout le monde, alors ne stressez pas si l’option mode sombre ne s’affiche pas sur votre iPhone. Revenez plus tard et elle devrait être là !