Comment activer le mode sombre (dark mode) sur YouTube ?

Le mode sombre de YouTube offre une expérience de visionnage plus agréable pour les yeux. C’est particulièrement agréable lorsque vous regardez des vidéos dans l’obscurité ou la nuit. Le thème sombre de YouTube est disponible sur le site Web de YouTube et dans les applications mobiles de YouTube pour iPhone, iPad et Android.

Activer le mode sombre sur le Web

Sur le site Web de bureau de YouTube, cliquez sur l’icône de votre profil qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez ensuite l’option « Apparence : Thème de l’appareil » dans le menu.

Si vous n’êtes pas connecté, cliquez plutôt sur le bouton de menu (il ressemble à trois points verticaux). Vous trouverez la même option « Apparence : Thème de l’appareil » ici.

Par défaut, YouTube suivra les paramètres de thème à l’échelle du système de votre ordinateur. Choisissez “Thème sombre” sur la page suivante. Ce paramètre s’applique uniquement à votre navigateur Web actuel, vous devrez donc activer le thème sombre sur chaque ordinateur que vous utilisez – il ne se synchronise pas avec votre compte Google.

Pour annuler cette modification, cliquez à nouveau sur votre photo de profil ou sur le bouton de menu à trois boutons, sélectionnez « Apparence : sombre » et choisissez « Utiliser le thème de l’appareil » (si votre ordinateur utilise un mode d’éclairage à l’échelle du système) ou « Thème clair. »

Pour un mode sombre complet sur votre bureau, activez le mode sombre dans votre navigateur Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Vous pouvez également activer un thème sombre dans Gmail. Vous pouvez également activer le mode sombre intégré de Windows 10.

Activer le mode sombre sur iPhone et iPad

L’application YouTube pour iPhone et iPad possède également sa propre option de mode sombre. Pour l’activer, ouvrez l’application et appuyez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit de votre écran.

Ensuite, appuyez sur “Paramètres” situé en bas du menu qui apparaît.

Choisissez l’option “Général”.

Enfin, activez “Thème sombre”.

Pour utiliser à nouveau le thème lumineux normal de YouTube, revenez à ce sous-menu et désactivez le curseur “Thème sombre”.

Activer le mode sombre sur Android

Comme pour les autres plates-formes, l’application YouTube pour Android suit les paramètres de thème à l’échelle du système de votre appareil. Mais si vous ne voulez pas que tout sur votre téléphone ou tablette Android soit en mode sombre, vous pouvez le modifier manuellement dans l’application YouTube.

Commencez par ouvrir l’application sur votre appareil Android et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’écran.

Ensuite, sélectionnez l’option “Paramètres” située en bas du menu.

De là, choisissez “Général”.

Sélectionnez « Apparence » dans la liste des options. Ce menu est l’endroit où vous pouvez choisir entre un thème sombre et clair.

L’option “Utiliser le thème de l’appareil” sera mise en surbrillance par défaut. Sélectionnez “Thème sombre” pour transformer instantanément l’interface de l’application YouTube.

Revenez au menu Apparence chaque fois que vous souhaitez revenir au thème Lumière !