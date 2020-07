comment activer le mode de débogage dans le remake – .

in

Le remake de Destroy All Humans 2020 propose une série astucieuse de tricheurs disponibles pour les joueurs PC, mais il faut un peu de travail pour les retrouver. Il est possible d’obtenir des munitions infinies, de déverrouiller toutes les armes et même d’accéder à toutes les capacités à tout moment du jeu.

Dans l’original Destroy All Humans, les codes de triche étaient une fonctionnalité bien-aimée qui permettait aux joueurs de faire des ravages comme ils le voulaient. À l’heure actuelle, les développeurs n’ont pas confirmé si ces codes de triche sont disponibles dans les versions console du remake.

En fouinant dans la version PC, cependant, les joueurs peuvent accéder aux astuces Destroy All Humans. Soyez averti, cependant, cela demande un peu de savoir-faire technique.

THQ Nordique

Pour accéder aux astuces de la version PC du remake de Destroy All Humans, vous devrez télécharger et exécuter Universal Unreal Engine 4 Unlocker.

Les développeurs n’ont pas encore révélé les codes de triche pour le jeu, mais le Unlocker contourne complètement les codes. Le programme est un outil qui permet aux développeurs d’accéder aux jeux intégrés au moteur Unreal 4, ce qui signifie qu’il fonctionne avec de nombreux autres jeux en plus du remake Destroy All Humans.

Téléchargez le déverrouilleur, puis démarrez la version PC de Destroy All Humans. Une fois le jeu dans le menu principal, ouvrez le fichier .exe du déverrouilleur à partir de l’endroit où vous l’avez sauvegardé sur votre ordinateur.

Destroy All Humans Universal Unreal 4 Unlocker

L’utilisation du déverrouilleur est simple. Sous l’onglet Général, sélectionnez simplement le jeu sous «Processus d’injection» et cliquez sur «Injecter DLL». Ensuite, allez dans l’onglet Configuration et changez la «Clé pour ouvrir la console de jeu» en autre chose que «Tilde (~)».

Ensuite, passez au jeu, appuyez sur la touche que vous avez sélectionnée, et il vous fournira le mode de débogage Destroy All Humans, et vous permettra d’activer les astuces.

Pour activer les astuces, utilisez le code EnableCheats 1. Les options suivantes fonctionneront:

ToggleInfiniteAmmo

ToggleInfiniteCharge

SpawnEnemyPowersuit

SpawnEnemyMajestic

Alternativement, vous pouvez utiliser:

Déverrouiller toutes les capacités 1

DéverrouillerAlWeapons 1

Ces astuces ouvriront beaucoup plus le jeu, vous offrant de nouvelles façons d’explorer le monde de Destroy All Humans.

Destroy All Humans a-t-il des astuces sur Xbox One et PS4?

Malheureusement, à l’heure actuelle, les développeurs à l’origine du remake de Destroy All Humans 2020 n’ont pas officiellement annoncé les astuces de console pour le jeu.

Cela ne signifie pas que les astuces ne sont pas présentes dans le code du jeu, car il est clair qu’elles sont cachées dans la version PC du remake. Il est très probable que ces codes de triche seront soit officiellement publiés, soit découverts par des joueurs enthousiastes.

Pour l’instant, cependant, si vous souhaitez jouer à Destroy All Humans avec des astuces, votre seule option est de jouer à la version PC et d’utiliser le Unreal 4 Unlocker.

