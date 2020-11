Comment activer le jeu croisé sur Rainbow Six Siege

Bien que le jeu croisé soit une fonctionnalité réservée à seulement quelques jeux, il devient de plus en plus populaire de jour en jour. Fortnite, Call of Duty: Guerre froide Black Ops, et Ligue de fusée sont les principaux exemples qui présentent le jeu croisé. Le jeu croisé est non seulement utile pour jouer avec des amis jouant sur des appareils différents du vôtre, mais c’est également une fonctionnalité intéressante si vous échangez fréquemment entre une console et votre PC de jeu.

C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées pour Rainbow Six Siege aussi, mais il y a eu peu ou pas de progrès en la matière depuis quelques années maintenant. La communauté a été enthousiasmée par les nouvelles d’Ubisoft alors que le développeur se préparait à passer à la prochaine génération de consoles, mais les fonctionnalités révélées n’étaient pas suffisantes pour étancher la soif des joueurs qui cherchaient à prendre leur Siège expérience au niveau suivant.

Est-ce que Rainbow Six Siege soutien crossplay?

La réponse à cette question est oui, mais il y a une torsion. Gagne le La fonction crossplay n’est pas tout à fait similaire à ce à quoi les joueurs sont habitués. Alors qu’Ubisoft propose une mise à niveau gratuite pour tous les Siège propriétaires souhaitant passer à la prochaine génération de consoles, la fonctionnalité de jeu croisé sera également limitée aux joueurs jouant à partir de la même famille de consoles.

Cela signifie que vous pourrez jouer avec Siège joueurs de PS4 en tant que joueur PS5, mais vous ne pourrez pas participer à un match avec des joueurs de Xbox ou de PC.

Cela s’applique également aux utilisateurs Xbox. Les propriétaires de Xbox One Series X ou S pourront faire équipe ou jouer contre des utilisateurs de Xbox One, mais ils ne pourront pas entrer dans les lobbies avec des joueurs de PlayStation ou PC.

Ubisoft a également mentionné un système de progression croisée pour permettre aux joueurs de passer aux prochaines générations de consoles sans perdre aucun de leurs précieux cosmétiques et de leur progression. Cependant, vous ne pourrez pas reporter votre progression si vous passez de PlayStation à Xbox ou vice versa. Le passage au PC à partir de l’une des plates-formes de console n’est également pas possible, ce qui rend la fonctionnalité légèrement limitative.

SiègeLe portage de la nouvelle génération de consoles devrait être mis en ligne le 1er décembre aux côtés du patch Y5S4 tant attendu, Operation Neon Dawn.

Vous devrez lier votre Siège progression avec Ubisoft Connect pour activer le crossplay entre PS4 / PS5 et Xbox Series XlS / Xbox One. Notez que les joueurs de PlayStation et Xbox ne pourront pas jouer ensemble, et seuls les joueurs de la même famille de consoles auront accès à la fonctionnalité de jeu croisé.

Siège vous invite généralement avec une fenêtre contextuelle pour vous permettre de lier la progression de votre console à un compte Ubisoft, mais vous pouvez également le faire via un navigateur.

Accédez à la section Gestion de compte de votre profil en vous connectant à Ubisoft.

Cliquez sur le bouton Connexion si le processus de connexion automatique ne se déclenche pas.

Cliquez sur la PlayStation ou le logo Xbox, selon la plateforme que vous utilisez pour jouer Siège.

Ubisoft vous demandera de vous connecter à votre compte console pour terminer le processus de liaison.

Sony ou Microsoft peuvent vous demander de vous connecter à votre compte Ubisoft de leur côté juste pour confirmer votre identité pendant le processus.

Si vous n’avez pas de compte Ubisoft prêt à l’emploi, vous devrez en créer un avant de démarrer le processus ci-dessus.

La création de comptes est devenue considérablement plus rapide grâce aux plates-formes prenant en charge d’autres moyens de connexion. Vous pouvez même utiliser votre compte Facebook pour créer un compte Ubisoft, mais vous voudrez utiliser vos informations de connexion PlayStation ou Xbox pour rendre le processus encore plus rapide.

Vous pouvez facilement en créer un nouveau grâce au processus de liaison qui Siège démarre lorsque vous démarrez le jeu. Il vous guidera tout au long du processus, mais vous pouvez également en créer un via un navigateur Web si vous n’avez pas votre console avec vous.

Allez sur Ubisoft.com et cliquez sur le bouton Connexion dans le coin supérieur droit. – Capture d’écran via UbisoftCliquez sur votre plate-forme de jeu préférée et entrez vos informations de connexion dans une autre fenêtre qui apparaîtra. – Capture d’écran via UbisoftCliquez sur Oui, et le reste du processus de liaison devrait vous ramener à la page principale d’Ubisoft.com et le bouton Se connecter dans le coin supérieur droit de votre écran sera remplacé par votre gamertag. – Capture d’écran via Ubisoft