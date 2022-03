Comment accélérer les téléchargements de jeux sur l’application Xbox pour Windows

L’application Xbox de Windows est l’endroit où vous pouvez acheter, gérer et jouer à des jeux PC. C’est également l’application qui vous permet d’accéder au Game Pass, qui vous donne accès à plus de cent jeux via un abonnement mensuel.

Bien que l’application Xbox mette à votre disposition une multitude de jeux extraordinaires, il n’est pas rare que la vitesse de téléchargement soit lente. Quelle que soit la vitesse de votre connexion, vous pouvez vous retrouver à tapoter votre montre en attendant qu’un jeu finisse de se télécharger.

Pour vous aider, nous avons rassemblé toutes les étapes de dépannage que vous devez suivre afin d’accélérer les téléchargements sur l’application Xbox pour Windows. Suivez ces étapes l’une après l’autre et vos vitesses devraient s’accélérer.

1. Redémarrez l’application Xbox

C’est le conseil le plus élémentaire de tous les temps, mais il vaut toujours la peine d’être suivi : redémarrez l’application Xbox. Vous seriez surpris de voir combien de fois un bon vieux « éteindre et rallumer » résout le problème.

Par défaut, la fermeture de l’application Xbox se contente de la réduire dans votre barre d’état-major. Pour la fermer complètement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Xbox dans votre barre d’état système et cliquez sur Quitter.

Essayez également de redémarrer l’ensemble de votre ordinateur. Cela permettra de vider la mémoire cache du système, de fermer tous les programmes qui ne s’ouvrent pas au démarrage et de redonner à l’application Xbox un aspect plus propre.

2. Nettoyez votre réseau

Il est important de vérifier que les téléchargements lents de l’application Xbox ne sont pas le signe d’un problème de réseau plus large. Visitez un site Web comme Fast.com pour vérifier votre vitesse Internet. Si le résultat est très éloigné de ce pour quoi vous payez, vous devrez peut-être contacter votre FAI pour obtenir de l’aide.

Vous pouvez essayer de résoudre ce problème vous-même. Une étape facile consiste à réinitialiser votre routeur. Il suffit de le débrancher, d’attendre une minute, puis de le rebrancher.

En outre, arrêtez toute autre activité sur votre réseau. Ne téléchargez pas quelque chose sur votre navigateur ou ne faites pas de streaming sur Netflix en même temps que vous utilisez l’application Xbox ; votre bande passante est divisée entre toutes les tâches et vous voulez concentrer toutes les ressources sur le téléchargement du jeu.

N’oubliez pas que les jeux de l’application Xbox ne seront probablement jamais téléchargés à la vitesse maximale fournie par votre FAI. En effet, vous êtes à la merci de divers facteurs tels que la distance qui vous sépare des serveurs de Microsoft et leur encombrement.

3. Ne participez pas au programme Xbox Insider

L’inscription au programme Xbox Insider vous donne un accès anticipé aux fonctionnalités et aux corrections de bogues de l’application Xbox. Cependant, cela peut parfois entraîner une certaine instabilité, qui peut notamment avoir un impact sur vos vitesses de téléchargement.

Si vous êtes membre du programme Xbox Insider, vous devriez le quitter et voir si cela améliore vos vitesses. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours vous réinscrire par la suite si vous constatez que cela ne fait aucune différence.

Pour vous déconnecter du programme Xbox Insider :



Dans l’application Xbox, cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à gauche.

Sélectionnez Xbox Insider Program.

Dans le menu de gauche, sélectionnez Previews.

Sous Rejoint, sélectionnez Windows Gaming.

Cliquez sur Gérer.

Cliquez sur Quitter l’aperçu.

Pour confirmer l’action, cliquez sur Continuer.

Redémarrez l’application Xbox.

4. Ne pas autoriser les téléchargements à partir d’autres PC

Windows comprend un paramètre appelé Optimisation de la livraison, qui est conçu pour améliorer la vitesse et la fiabilité des mises à jour de Windows, des mises à jour des applications Microsoft Store et des téléchargements de jeux de l’application Xbox.

Dans ce cadre, il existe une fonction qui vous permet non seulement de récupérer les fichiers de téléchargement de Microsoft, mais aussi d’autres PC qui téléchargent les mêmes fichiers. Le téléchargement est divisé en plusieurs parties, chacune étant extraite de la source de téléchargement la plus rapide et la plus fiable.

Bien que les intentions derrière l’optimisation des livraisons soient bonnes, certains utilisateurs signalent que cela ralentit les téléchargements de jeux sur l’application Xbox. Cela vaut donc la peine de la désactiver à titre expérimental :

optimisation des livraisons de windows

Appuyez sur la touche Windows + I pour ouvrir les Paramètres.

Sélectionnez Windows Update.

Dans le menu de droite, sélectionnez Optimisation de la livraison.

Faites glisser Autoriser les téléchargements à partir d’autres PC sur Désactivé.

Curieusement, d’autres utilisateurs signalent que l’activation de cette fonction améliore leur vitesse de téléchargement. Donc, si cette fonction est déjà désactivée sur votre système, essayez de la faire glisser sur Activé à la place et sélectionnez PCs on my local network, et PCs on the Internet.

5. Supprimer les limites de bande passante

Par défaut, Windows optimise dynamiquement votre bande passante lors du téléchargement de jeux depuis l’application Xbox. Vous pouvez également limiter la quantité de bande passante utilisée par Windows, ce qui est utile si vous avez un plan de limitation des données.

Certains utilisateurs ont découvert que Windows limitait incorrectement leur bande passante, même si leurs paramètres suggéraient que cela ne devait pas se produire. Pour remédier à ce problème :

paramètres de téléchargement des options avancées de Windows

Appuyez sur la touche Windows + I pour ouvrir Paramètres.

Sélectionnez Mise à jour et sécurité.

Dans le menu de gauche, sélectionnez Optimisation de la livraison.

Cliquez sur Options avancées.

Sélectionnez Pourcentage de la bande passante mesurée (par rapport à la source de la mise à jour).

Cochez les deux cases et réglez les curseurs sur 100 %.

Cela indique spécifiquement à Windows de n’appliquer aucune limite ; pour une raison quelconque, certains utilisateurs rencontrent un bogue où les pourcentages des curseurs sont appliqués même si l’option n’est pas sélectionnée.

Le Microsoft Store n’est pas plus rapide

Certains conseils en ligne prétendent que vous pouvez obtenir des vitesses de téléchargement plus rapides via le Microsoft Store. Cependant, cette affirmation est trompeuse. En réalité, les deux applications se téléchargent à la même vitesse. En effet, l’une affiche la vitesse en mégabits, l’autre en mégaoctets. Ainsi, si les chiffres peuvent sembler différents, la vitesse de téléchargement réelle est identique.

Si vous disposez de la dernière version du Microsoft Store, vous ne rencontrerez pas ce problème. En effet, le Microsoft Store vous dirige désormais vers l’application Xbox pour terminer votre achat et lancer le téléchargement.

Passez moins de temps à télécharger et plus de temps à jouer.

Il est incroyablement frustrant de vouloir jouer à un nouveau jeu et de rester assis pendant des heures à se tourner les pouces pendant que le jeu se télécharge. Ne laissez pas cela vous arriver. Avec un peu de chance, les conseils ci-dessus ont résolu le problème et vous pouvez télécharger via l’application Xbox à la bonne vitesse.

N’oubliez pas que l’application Xbox est votre porte d’entrée vers le Xbox Game Pass. Si vous parvenez à vous procurer quelques jeux par mois, cela représente une économie incroyable et est plus rentable que d’acheter les jeux directement.