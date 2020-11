Comment a-t-il fini le visage du tueur «bizarre»?

Alerte spoiler: ce message contient des spoilers légers du nouveau film d’horreur «Freaky»

Il y a eu de nombreux meurtriers masqués infâmes dans le cinéma d’horreur: Jason, Michael Meyers, Leatherface et maintenant… Aaron Rodgers?

Le quart-arrière des Green Bay Packers fait une apparition dans le nouveau film de Blumhouse, mais pas dans un camée traditionnel.

Dans le film, l’adolescente Millie (Kathryn Newton) échange des corps avec un meurtrier de masse connu sous le nom de Blissfield Butcher (Vince Vaughn). Puisque tout le monde sait à quoi ressemble le boucher, Millie – qui a maintenant le visage du tueur – doit trouver un déguisement. Elle et ses amis vont dans un magasin de costumes et achètent un masque d’Aaron Rodgers, qu’elle doit porter en public.

Lisez aussi: « Freaky »: Comment Vince Vaughn de 6 pieds 5 pouces a appris à Kathryn Newton de 5 pieds 5 pouces à incarner un énorme tueur (vidéo)

Le réalisateur Christopher Landon a partagé l’histoire hilarante derrière le masque exclusivement avec TheWrap. Landon avait à l’origine une autre célébrité en tête, mais a été refusé.

«En fait, nous avons d’abord contacté John Goodman pour obtenir sa permission. J’ai en fait essayé de faire par mon amie Sarah [Gilbert], qui est sur «The Conners» avec lui et j’ai connu toute ma vie », a expliqué Landon. «Et le pauvre John Goodman était comme: ‘Qu’est-ce qu’ils me demandent? Que veulent-ils faire de mon visage? Alors, il a réussi.

«Nous avons été confrontés à l’abîme avec qui [to use]. Il y a tellement de façons bizarres que vous pouvez faire. Et puis j’ai réalisé qu’une figure sportive serait bénéfique à l’histoire », a poursuivi Landon. «Je ne veux rien gâcher mais il y a un moment à la fin du film où il y a un gain avec le masque. Il était donc logique que nous trouvions quelqu’un qui était une figure sportive très connue – et Aaron Rodgers était le gars. Il est assez célèbre, assez connu et assez aimé… et j’ai entendu dire qu’il avait le sens de l’humour. Nous avons donc pu le joindre via mon agence et il a dit oui.

Fait intéressant, le MVP du Super Bowl n’a pas eu à aller se faire modeler le visage pour le masque.

« La beauté de celui-ci est qu’il devait être une ressemblance proche de son visage, mais nous ne voulions en fait pas qu’il soit parfait », a expliqué Landon. «Une partie du plaisir de ces masques est qu’ils sont toujours un peu f-ed up. C’est un peu comme aller chez Madame Tussaud … ça leur ressemble un peu mais il y a quelque chose qui cloche.

«Je ne suis pas un sportif, certes, alors j’ai vraiment aimé entendre les réactions des gens à voir ce masque. Cela décourage vraiment les gens d’une très bonne manière », a-t-il ajouté. «En fait, je meurs d’envie qu’Aaron voie le film et entende ce qu’il a à dire.»

Utiliser le visage d’une célébrité comme source d’inspiration pour le masque d’un tueur n’est pas sans précédent. Les amateurs d’horreur savent que le masque que Mike Myers porte dans les films «Halloween» était basé sur le visage de William Shatner.

«C’était en quelque sorte ce que nous recherchions lorsque nous sommes allés pour la première fois avec John Goodman», a ajouté Landon. «Nous avons pensé: ‘Ce sera une si mauvaise version de John Goodman que ce sera terrifiant.’ Et je pense qu’il y a un peu de cela avec Aaron Rodgers aussi.

Et bien que ce ne soit pas le vrai Aaron Rodgers apparaissant dans «Freaky», le joueur de la NFL a eu une performance enflammée à l’écran dans «Game of Thrones».

Vous pouvez voir un peu le masque d’Aaron Rodgers dans la bande-annonce «Freaky» ci-dessous et aussi dans le film, qui s’ouvre aujourd’hui.