Comment «13 raisons pour lesquelles» a finalement résolu son problème Ani

jeu début 2019, peu de temps après qu’un mannequin de 22 ans nommé Rowan Rice ait déménagé à Los Angeles de Chino Hills, en Californie, elle a adopté la routine bi-hebdomadaire de sortir seule. Et tous les mercredis et vendredis, elle se rendait toujours au même endroit: une boîte de nuit hollywoodienne appelée Warwick. Elle avait entendu dire que c’était le lieu le plus sûr de la ville et le plus difficile d’accès. Rice est sortie seule, en partie parce qu’elle aimait sortir et ses amis non, mais aussi parce qu’à Los Angeles, où le succès dans le divertissement peut résulter d’une seule conversation avec la bonne personne, les boîtes de nuit servent d’événements de réseautage informels. En tant que modèle, c’était presque obligatoire. « C’était vraiment amusant, honnêtement, au début », a déclaré Rice, « jusqu’en mars ».

Le 22 mars, Rice s’est présentée à Warwick. Après quelques semaines, elle y avait fait des connaissances, mais aucune n’était sortie ce soir-là. Mais l’un des propriétaires l’a reconnue. Il lui a demandé si elle avait une table – l’immobilier VIP habituellement réservé aux promoteurs et aux gros clients. Elle n’a pas. Il lui en a donc attribué un: sur la scène avec un promoteur de haut niveau. Le riz a bu quelques verres. Mais elle ne connaissait personne à table, alors elle est passée à l’eau à 1 heure du matin. De là, les choses se sont brouillées. À L.A., les boîtes de nuit et les bars ferment notoirement à 2 heures du matin, poussant les oiseaux de nuit dans des afterparties non réglementées dans des maisons privées ou des pop-ups. Cette nuit-là, Rice est allée à deux. Elle ne sait pas qui les a hébergés ni où ils se trouvaient. Elle se souvient de petits détails, comme quelqu’un qui fait du champagne, ou deux hommes d’âge moyen en costume debout sur le balcon. Elle a reconstitué le reste à partir de textes, revus par The Daily Beast, qu’elle a envoyés à sa colocataire après s’être réveillée à 5 h 36 dans un lit inconnu.

« J’ai été droguée », écrit-elle. « Et ils essaient de ne pas me dire que j’ai été drogué [sic]. J’ai arrêté de boire à 1h du matin. Mais je ne vois pas bien. Je ne sais pas quoi faire. La fille avec qui je suis dit qu’ils m’ont donné quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Cela fait presque 5 heures que j’ai bu et je ne vois pas bien. Cela ne m’était pas arrivé auparavant. Je veux aller a la maison. »

La scène des boîtes de nuit d’Hollywood, dont la plupart se trouve dans le même rayon de deux miles autour du Walk of Fame, est un écosystème à part entière. Il y a les promoteurs, les entrepreneurs embauchés par les clubs pour attirer des invités de haut niveau, tous bien connus dans le circuit. Il y a les acheteurs de table, généralement des gens aisés qui paient pour le service des bouteilles et accumulent des onglets à cinq chiffres. Il y a les mannequins et les actrices, qui ont tendance à entrer gratuitement. Et il y a tout le monde, le Joes moyen qui fait la queue pour entrer, s’ils entrent du tout et sont régulièrement victimes de discrimination, qui devient rapidement raciste ou classiste. « On m’a refusé après qu’une femme blonde avec les points forts de Jennifer Aniston des années 90 ait laissé deux filles avec des sweat-shirts Forever 21, sans pièce d’identité et pas sur la liste des invités », a écrit une femme sur la page Yelp de Warwick. « Elle m’a dit: » Je laisse entrer qui je veux laisser entrer et vous n’avez pas le look. « »

Pour ceux qui sont à l’intérieur, un faux mouvement ou une fausse déclaration peut faire renvoyer quelqu’un sur la liste. Le contrat social est fragile – à tel point que sept des 14 personnes interrogées pour cet article ont demandé l’anonymat par crainte de représailles, et presque toutes ont demandé à discuter de certains sujets en arrière-plan. Mais à la mi-mars, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné la fermeture immédiate des bars et des discothèques, fermant indéfiniment l’industrie de 3 milliards de dollars de l’État. En son absence, un mouvement est apparu sur les réseaux sociaux face à l’usage galopant des drogues du viol et appelant à la réforme.

«J’ai toujours travaillé dans la vie nocturne toute ma carrière – à Virginia Beach, Washington, DC, Tampa Beach et San Diego», a déclaré Katherine Lawson, employée de club et comédienne debout, qui est dans une conversation de groupe d’environ 40 personnes. femmes locales discutant des incidents liés à la drogue. « Je n’ai jamais été droguée de toute ma vie, jusqu’à ce que je déménage à L.A. Maintenant, je ne sais pas que beaucoup de filles qui n’ont pas été droguées à L.A. »

Le catalyseur était une affaire de mort injustifiée déposée par les parents de Kimberly Fattorini, une ancienne Playboy mannequin et hôtesse, décédée en juillet 2017 après être sortie avec un promoteur de Warwick nommé Elias Wehbe et l’ancien secondeur de la NFL Shawne Merriman. Le coroner a trouvé des traces de la drogue du viol Gamma Hydroxybutyrate, ou GHB, dans son système. En avril, un compte Instagram appelé Celeb ™, fondé par le blogueur controversé Nik Richie, a diffusé des captures d’écran de la plainte, déposée neuf mois auparavant, contenant des textes envoyés par Fattorini le soir de sa mort.

Les deux hommes ont nié avoir drogué Fattorini. Mais Wehbe a publié des excuses sur son site Web pour certains textes qu’il a envoyés cette nuit-là, dans lesquels il a appelé Fattorini et ses amis «putes» et «racailles» et a décrit la mise en sommeil d’une «faible», ajoutant que «le coke dealer peut la frapper». . » Warwick, qui n’a pas renvoyé les demandes de commentaires, a rejeté Wehbe. « Nous restons attachés au fonctionnement d’un lieu sûr et responsable », ont-ils écrit dans un communiqué sur Instagram, « comme nous l’avons été depuis notre fondation ».

Après que l’affaire soit devenue virale, un groupe de mannequins et d’influenceurs de Los Angeles, dirigés par l’actrice Elsie Hewitt, ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la mort de Fattorini. Mais la campagne a également abordé la prévalence de la drogue dans les lieux locaux, incitant les utilisateurs à commenter avec leurs propres histoires, souvent sous photos, ou avec le hashtag #justiceforkim.

Celeb ™ a publié à elle seule 10 témoignages anonymes de victimes d’incidents de drogue et de harcèlement d’éminents promoteurs de Los Angeles.

Lorsque The Daily Beast a couvert l’affaire, deux des femmes du groupe ont cité des expériences personnelles avec la drogue, et trois femmes, dont Rice, ont ensuite tendu la main avec des histoires similaires. « Je suis juste frappé par la similitude [my texts were] aux textes que Kim a envoyés avant sa mort », a déclaré Rice. « Comment ils n’ont pas vraiment de sens. Vous pouvez dire qu’il m’a fallu tout le pouvoir pour essayer d’écrire tout cela. » Au total, The Daily Beast a parlé à 14 personnes de la vie nocturne de Los Angeles, dont huit ont déclaré avoir été droguées, certaines plus d’une fois, et toutes connaissaient une autre personne qui en avait souffert.

Lawson, qui a dit qu’elle avait été droguée deux fois, a rencontré le GHB pour la première fois en juin 2018 alors qu’elle était dans un club hollywoodien où elle travaillait (Lawson a refusé de nommer l’endroit, car elle y avait déjà travaillé, mais a déclaré qu’il était «près de Highlight Room» à Hollywood). Elle était assise à une table avec un promoteur, qui lui a demandé si elle préférait la vodka ou la tequila. Elle a répondu à la tequila. Bientôt, son client lui a donné un coup de feu. «Mais ça avait le goût de l’eau – ça avait un goût bizarre», a-t-elle dit. «Alors, immédiatement après l’avoir pris, je lui ai demandé:« Qu’est-ce que tu m’as donné? Ça n’avait pas le goût de la tequila. « Le gars m’a dit que c’était » G « , qui, comme je l’ai découvert, est une drogue du viol. Mais je n’avais jamais été droguée auparavant. Je ne savais pas ce qu’était «G». «

Le lendemain matin, Lawson s’est rendu au poste de police d’Hollywood et a déposé un rapport. Plus tard, elle a fait effectuer un kit de viol, bien que trop d’heures se soient écoulées pour tester le GHB. « Mais ils ne l’ont jamais attrapé ou quelque chose comme ça », a-t-elle dit. « Aucune accusation n’a été portée. »

La deuxième fois a eu lieu cette année au même endroit. Lawson a dit qu’elle avait reconnu le sentiment, mais ne savait pas qui lui avait donné. «Mon ami était là, parce que c’était là que je travaillais et ils m’ont porté à l’étage. Mais je suis vraiment tombé malade. J’étais en train de vomir des projectiles partout. C’était dégoûtant. Ils ont pris soin de moi car c’était un endroit où je travaillais. Et parce que ma copine, qui travaille également sur ce site, a également été droguée. »

Vanessa Matic, poète et auteure de la prochaine collection Romance et révolution, a déclaré au Daily Beast qu’elle avait assisté à une soirée spéciale pour un magazine de mode de Los Angeles en septembre dernier à la Highlight Room à Hollywood. Matic a déclaré qu’elle ne prenait jamais de drogues et buvait rarement. Mais quelqu’un lui a tendu un cocktail, alors elle l’a pris et a bu. « Je n’ai même pas fini la boisson. C’est moins de la moitié, je pense, que j’ai bu », a déclaré Matic. « Mais j’ai commencé à me sentir vraiment bizarre. »

Elle était si visiblement hors de cause, a déclaré Matic, que lorsqu’elle a commencé à discuter avec un inconnu, devenu depuis son fiancé, des amis sont intervenus. « Ils étaient comme, vous ne pouvez pas traîner avec eux. Ils ont vu que j’étais bancal pour la première fois. Je ne pouvais pas marcher droit », a déclaré Matic. « Ce n’était pas une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. C’était un type de maladie différent. Je ne sais pas comment l’expliquer. Certainement, quelque chose clochait. Ils pouvaient tous le dire. »

Ses amis lui ont proposé de lui apporter de la nourriture et de l’eau, puis de la ramener chez elle. Ils se sont donc arrêtés au Standard, un hôtel à Hollywood. «Ils pensaient que j’avais peut-être faim et déshydratation ou quelque chose comme ça», a-t-elle dit. «Nous y sommes donc allés et j’ai tout mangé. Mais j’ai fini par tout vomir – tout, comme tout ce que j’ai mangé. J’étais malade jusqu’au lendemain, jusqu’à la fin, la fin de l’après-midi. Je vomissais toute la nuit et toute la journée, jusqu’à ce que tout sorte de moi et que je revienne à moi-même. »

« Je vomissais toute la nuit et toute la journée, jusqu’à ce que tout sorte de moi et que je revienne à mon état normal.«

Un autre homme, qui a demandé l’anonymat, a commencé à vivre à temps partiel à Los Angeles en 2013. Il avait été surfeur semi-professionnel et skateur à San Diego, mais a pris sa retraite après avoir cassé 18 os. Pendant son séjour à Los Angeles pour un rendez-vous chez le dentiste, il a été repéré par plusieurs agences de mannequins et a finalement signé chez Next Models. Lors d’un de ses séjours à Los Angeles cette première année, il a commencé à sortir avec d’autres modèles, où il a dit qu’il avait été drogué deux fois.

La première fois, a-t-il dit, il avait pris un verre dans un endroit de West Hollywood appelé Rainbow Bar & Grill, lorsqu’un barman a dit à sa serveuse qu’elle prenait leur onglet. «C’était un peu étrange», a-t-il dit. « Elle a continué à me parler, disant que je ressemblais à [Mötley Crüe bassist] Nikki Sixx. Je ne savais pas qui c’était. » Elle a demandé ce qu’il faisait après. «J’étais naïf», a-t-il dit, «alors je lui ai dit où j’allais.» Il allait dans un lieu hollywoodien appelé Loaded, pour entendre un groupe appelé Glam Skanks. Mais quand il est arrivé, le barman était déjà là, assis avec ses amis.

«Ils pensaient tous qu’elle était mon amie. Et je pensais qu’elle devait être amie avec eux. Nous pensions tous que cette dame connaissait quelqu’un d’autre à la table », a-t-il déclaré. «Et elle n’arrêtait pas de me pousser à boire ces boissons bleues à la tequila et ces trucs de pommes de terre au fromage. Elle ne cessait de me pousser à essayer ceci et cela. Je pensais juste que c’était vraiment bizarre. Je me suis levé et je suis parti. »

Finalement, ses amis ont accepté de se rencontrer dans un autre bar, mais il a commencé à se sentir particulier. «J’agissais de façon bizarre. Je finis par être expulsé par un videur », a-t-il déclaré. «L’un des amis m’a ramené à la maison et a pris soin de moi. La prochaine chose que vous savez, j’ai dû appeler les ambulanciers. Je suis allé aux urgences et ils ont trouvé Ambien et Rohypnol dans mon système. »

La deuxième fois, qui, selon lui, a eu lieu à l’hôtel Ace du centre-ville la même année, il s’est de nouveau retrouvé aux urgences. « Ce n’était qu’une déception d’une situation », a-t-il déclaré. «J’ai passé sept heures à trébucher, devant avoir une intraveineuse en moi.»

Il est difficile de déterminer le nombre d’incidents liés à la drogue dans les lieux de Los Angeles chaque année, en partie parce que de nombreuses drogues courantes contre le viol, comme le GHB ou le Rohypnol, quittent le système en quelques heures, ce qui les rend difficiles à détecter lors des tests. De même, de nombreuses femmes ou hommes qui soupçonnent qu’ils ont été drogués ne subissent pas de test ni ne signalent l’incident à la police. Pour ceux qui le font, le LAPD ne divulgue pas ses rapports de police à moins que la victime ne l’ait personnellement demandé et n’a pas pu fournir de données sur la fréquence des plaintes pour toxicomanie.

Un nombre encore plus petit de plaintes contre la police donne lieu à des accusations criminelles. Mais un porte-parole du bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré que le département ne conservait pas de données sur la consommation de drogues du viol. Certains sont regroupés dans la catégorie plus large des «viols par intoxicante», qui comprend l’alcool, ou «viol d’une victime inconsciente», qui ne précise pas les raisons de l’incapacité.

Une demande d’enregistrement de ces données, déposée auprès du bureau du procureur de district, a révélé que, depuis 2015, ils ont examiné entre 152 et 209 cas de viol par intoxicant chaque année, et entre 135 et 200 cas de viol d’une victime inconsciente au cours de la même période. Parmi les premiers, entre 14 et 25 incidents seulement ont donné lieu à des accusations. Dans ce dernier, le nombre était légèrement plus élevé: entre 23 et 31. Cette année seulement, le département a déjà examiné 50 cas de viol par intoxicante et 79 cas de viol d’une victime inconsciente. Seuls neuf cas de chacun ont donné lieu à des accusations.

Mais la vie nocturne de Los Angeles a la réputation d’être dangereuse. En 2016, trois femmes ont décrit dans un post viral sur Facebook comment elles ont attrapé un incident de drogue en action, alors qu’elles dînaient à Fig à Santa Monica. Après avoir alerté le restaurant, qui a confirmé l’incident sur des images de sécurité, l’homme a été arrêté et accusé plus tard d’administrer une drogue et d’avoir agressé avec l’intention de commettre un crime sexuel.

Un mois plus tard, la comédienne Kate Berlant a tweeté qu’elle connaissait au moins sept femmes qui avaient été couvertes de toiles au site de Silver Lake, Tenants of the Trees. (Les propriétaires des locataires ont ensuite déclaré à LAist qu’ils prenaient les allégations «très au sérieux» et que de tels incidents «ne pouvaient pas être tolérés».) Lorsque les médias locaux ont examiné l’allégation, le Los Feliz Ledger a trouvé un ancien employé qui avait cessé de fumer suite à des incidents de drogue. « C’est une tendance », a-t-elle déclaré registre. « Cela ne se produit pas de temps en temps. »