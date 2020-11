Comme Trump «  admet  » que Biden a gagné dans un tweet en colère, voici comment d’autres candidats à la présidentielle américains ont concédé

Donald Trump a finalement admis, plusieurs poursuites judiciaires et une marche de Million Man MAGA plus tard, qu’il avait perdu les élections américaines au profit de Joe Biden – bien que par accident. Dans une démonstration de bellicosité tout à fait caractéristique, le président sortant a tenu à refuser de concède, bien qu’il ait perdu le collège électoral et le vote populaire par une certaine marge lorsque l’Amérique est allée aux urnes plus tôt ce mois-ci. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. C’est jusqu’à ce qu’il a tweeté ce qui suit dimanche: «Il a gagné parce que l’élection a été truquée.[sic]«Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! https://t.co/Exb3C1mAPg – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020Twitter a marqué le message avec un avertissement que les affirmations de Trump sur la fraude électorale sont contestées. Pour l’instant, l’équipe Trump n’a rien produit qui ressemble vaguement à des preuves substantielles pour étayer ses accusations, dont beaucoup ont déjà été rejetées par les autorités judiciaires de l’État. Quelques heures plus tard, il s’est rendu compte de son erreur, telle que rapportée à l’international par le «FAKE NEWS MEDIA» et a posté ce qui suit pour éclaircir un peu les choses: «Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION GRÉÉE![sic]»Le candidat républicain à la présidentielle George W. Bush et le candidat démocrate à la présidentielle Al Gore (Photo: Getty) Aller à contre-courant Le combat bec et ongles de Trump pour s’accrocher au pouvoir se poursuit, faisant de lui le premier président à refuser de concéder de manière aussi agressive dans le monde moderne La tradition d’appeler ou de télégramer le parti vainqueur aurait commencé en 1896 lorsque le candidat démocrate William Jennings Bryan en a envoyé un à son rival républicain, William McKinley, dès que les résultats sont devenus clairs. Il a offert ses félicitations, ajoutant: » Nous avons soumis la question au peuple américain et sa volonté est la loi. »Cependant, Trump n’est pas le premier perdant à lever les sourcils. Lire la suite Donald Trump, « dégonflé », fait allusion à sa première sortie de ses fonctions après la défaite électorale.Al Gore a laissé George W Bush se grattant la tête lorsqu’il l’a appelé à concéder l’élection de 2000, seulement pour téléphoner à nouveau quelques heures plus tard pour reprendre sa reddition lorsque le décompte des voix pour l’état de bataille de Floride a commencé à basculer vers le démocrate. «Laissez-moi m’assurer de bien comprendre», a déclaré Bush à Gore au téléphone. «Vous me rappelez pour retirer votre concession?» Bob Dole a été contraint de concéder deux fois dans sa carrière politique. Après que Gerald Ford et Dole aient perdu l’élection présidentielle de 1976 face à Jimmy Carter et Walter Mondale, Dole a plaisanté: «Contrairement aux informations selon lesquelles j’ai mal supporté la perte, je veux dire que je suis rentré chez moi hier soir et que j’ai dormi comme un bébé – toutes les deux heures. Je me suis réveillé et j’ai pleuré. »Il a de nouveau perdu contre Bill Clinton en 1996, exhortant le calme à un partisan particulièrement virulent qui hué pendant son discours de concession. Il lui a dit: « Vous n’obtiendrez pas cette réduction d’impôt si vous ne restez pas tranquille. » Le candidat présidentiel républicain Bob Dole salue les partisans lors de son discours de concession dans un hôtel de Washington, avec le sénateur John Cain, R-Ariz. , à gauche, et sa femme Elizabeth, à droite. (Photo: AP) Vaincu et mécontent Trump n’est pas non plus le seul candidat à être aussi publiquement mécontent d’une défaite électorale.En 1916, il a fallu au républicain Charles Evans Hughes deux semaines pour féliciter le président démocrate Woodrow Wilson après une course serrée qui avait Initialement appelé en faveur de Hughes. Le républicain Thomas Dewey a snobé Franklin D. Roosevelt lorsqu’il a perdu les élections en 1944. Il est devenu le seul candidat depuis Bryan qui n’a pas appelé son adversaire pour lui offrir ses félicitations – ou pour envoyer un télégramme. Au lieu de cela, il a diffusé sa concession à la radio, dans un geste qui a provoqué beaucoup de colère, écrit l’historien Scott Farris. «Je vous remercie pour votre déclaration, que j’ai entendue en ondes il y a quelques minutes», aurait dit un Roosevelt énervé. télégramme Dewey. Le sénateur John McCain fait signe à ses partisans, tandis que sa femme, Cindy, regarde lors de son discours de concession en 2008 (Photo: AP) Grâce et éloquence De l’autre côté du discours de concession, l’histoire se trouve celle de John McCain en 2008, dont la déclaration de défaite est souvent annoncé pour sa grâce et son éloquence. «Le peuple américain a parlé et il a parlé clairement», a-t-il dit. « Il y a peu de temps, j’ai eu l’honneur d’appeler le sénateur Barack Obama pour le féliciter d’avoir été élu prochain président du pays que nous aimons tous les deux. » C’est une élection historique, et je reconnais l’importance particulière qu’elle revêt pour l’Afrique. Américains et pour la fierté particulière qui doit être la leur ce soir », a-t-il déclaré. «Le sénateur Obama a accompli une grande chose pour lui-même et pour ce pays. Je l’applaudis pour cela. Lire la suite 20 arrestations alors que de violents affrontements éclatent à la marche pro-Trump du «Million MAGA March» à Washington DC Bien sûr, Trump lui-même a été le destinataire d’une concession. En 2016, Hillary Clinton a été forcée d’admettre qu’elle avait perdu: «Nous avons vu que notre nation est plus profondément divisée que nous ne le pensions», a-t-elle déclaré à ses partisans après une élection éprouvante. «Mais je crois toujours en Amérique et je le ferai toujours. Et si vous le faites, alors nous devons accepter ce résultat et ensuite regarder vers l’avenir. Donald Trump sera notre président. Nous lui devons une ouverture d’esprit et la chance de diriger.

Dr Theiss Complexe Fleurs de Bach N°5 Colère 20ml Description : Le complexe Fleurs de Bach n°5 Colère Dr Theiss est un mélange naturel à base de fleurs des champs et d’eau de source. Il contient notamment : du houx, de la saule, qui joue un rôle dans le bien-être physique et mental, ainsi que dans la relaxation, de la vigne, naturellement source

Elixirs & Co Elixir Composé Colère 20ml L' élixir composé Colère d'Elixirs & Co vous aide à retrouver le calme et la sérénité. Idéal durant les périodes d'agitation, de colère, dans les moments d'intolérance ou d'irritation, de susceptibilité excessive ou de possessivité, il apporte calme et sérénité. Cet élixir floral contient les fleurs de Bach

Costway Table de Bureau à Rallonges peut Transformer Comme Console Extensible avec 2 Tiroirs en Bois Multifonctionelle Notre table d'écriture multifonctionnelle est spécialement conçue pour une utilisation en bureau ou au bureau.La conception extensible vous fait gagner beaucoup d’espace. Doté de 2 tiroirs intégrés le bureau d’ordinateur offre un grand espace de rangement pour ranger vos livres stylos et autres fournitures

A.S. Creation Colle à papier peint effet bois planches planches la création de vinyle comme mur colorée Créer une ambiance élégante de rustique, altérée et la vie comme des grains en bois dans votre maison avec ce spectaculaire vinyle enduit papier peint conçu par AS création. Tableaux merveilleux de fonctionnalité de couleurs tels que les mécanismes en bois turquoises, bruns et naturels. Comment postuler :

Argiletz Trousse Soin Comme au Spa Dans le Argiletz Trousse Soin Comme au Spa contient un gommage visage à l'argile rose C'est un soin qui convient à tous les types de peaux. Sa composition à l'argile rose, au sucre blanc, à l'huile de sésame, et au beurre de karité permet d'exfolier et redonner de l'éclat à la peau. Le Gommage exfoliant corps

Argiletz Ma Bulle Soin Comme Au Spa - 1 trousse tissu 2 soins Argiletz Ma Bulle de Soin Comme Au Spa est un duo de soins à l'argile 100% naturelle pour une véritable explosion de senteurs douces et sucrées sous la douche ! Ils se transportent facilement dans leur trousse :- Coeur d'Argile Gommage Exfoliant Corps