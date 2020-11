Commande de la série The Last of Us distribuée par HBO – / Film

C’est officiel: Joel et Ellie viennent à la télévision.

HBO a donné un ordre de série à Le dernier d’entre nous, une adaptation télévisée du jeu vidéo très populaire de Naughty Dog sur un passeur et une jeune fille qui doivent traverser une Amérique infestée de zombies dans l’espoir de développer un remède contre un virus qui a ravagé le monde. Le créateur et directeur créatif du jeu, Neil Druckmann, est le fer de lance du spectacle avec Craig Mazin, le créateur lauréat d’un Emmy Award de Tchernobyl.

HBO a développé un Le dernier d’entre nous Série télévisée depuis mars de cette année, qui, ironiquement, a été le moment où un virus très réel et très mortel a commencé à balayer les États-Unis, rendant l’histoire du jeu plus pertinente que jamais. Depuis lors, des développements progressifs ont été annoncés, mais la chaîne premium a dû aimer ce qu’elle a vu jusqu’à présent, car aujourd’hui, un communiqué de presse a annoncé qu’une commande de série avait été officiellement distribuée.

« Craig et Neil sont des visionnaires dans une ligue à part », a déclaré Francesca Orsi, Vice-président exécutif de la programmation de HBO. «Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série est sûre de résonner avec les deux fans inconditionnels de Le dernier d’entre nous jeux et nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive. »

Strauss, qui a produit Le Trône de Fer et Tchernobyl, est producteur exécutif Le dernier d’entre nous aux côtés de Druckmann et Mazin. Evan Wells, Asad Qizilbash, et Carter Swan servira également de producteurs exécutifs. Voici la description officielle de la série:

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique «The Last of Us», développé par Naughty Dog exclusivement pour les plates-formes PlayStation, l’histoire se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Et loin nous aller – Craig Mazin (@clmazin) 20 novembre 2020

Johan Renck (Tchernobyl, Breaking Bad) dirige le pilote, et nous savons que la série mettra en vedette la musique d’un compositeur deux fois oscarisé Gustavo Santaolalla, qui a fourni la musique des années 2013 Le dernier d’entre nous et le jeu de suite de cette année, The Last of Us Part II.

Avec toutes ces pièces en place dans les coulisses, il semble que cette émission pourrait finir par être la première adaptation de jeu vidéo vraiment formidable pour la télévision ou les films. Je sais que la route est parsemée d’adaptations ratées et que mes espoirs pourraient être une tâche insensée, mais je choisis d’avoir de l’espoir. La narration déchirante, émotionnellement puissante et pleine d’action dans les jeux semble parfaitement adaptée pour être traduite en une série dramatique efficace, et la combinaison de Druckmann et Mazin écrivant les scripts a le potentiel d’atteindre des sommets narratifs encore plus élevés que ce qui a été atteint. dans le jeu. Cela pourrait être la prochaine grande série de refroidisseurs d’eau de HBO, et j’ai hâte de voir s’ils réussissent.

