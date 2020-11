Coming 2 America: La nouvelle maison de Comedy est-elle en streaming?

L’annonce récente que le suivi du film attendu depuis trois décennies, Coming 2 Amérique, contournera ses plans de sortie en salles pour diffuser sur Amazon Prime Video n’a peut-être pas été surprenant dans un monde 2020, mais cela indiquait une tendance intrigante pour le genre de comédie qui précède la pandémie.

La date de sortie du 18 décembre de la suite de Paramount, avec Eddie Murphy, vient d’être reportée au 5 mars 2021; une retraite compréhensible en réaction à une décision monumentale de l’industrie faite cette semaine par Warner Bros.pour changer sa plus grande image de mât de l’année, Wonder Woman 1984, à une première en streaming le jour de Noël sur HBO Max. Cependant, le mouvement de Paramount – d’abord motivé par une pandémie et plus tard apparemment par un mastodonte cinématographique – peut s’avérer un hasard pour le film réalisé par Craig Brewer Coming 2 Amérique, puisque les films comiques ont trouvé un succès et une visibilité surprenants dans le streaming plutôt que dans les salles de cinéma.

C’est une idée étrange que l’arrivée surréaliste d’une suite du film de 1988 du réalisateur John Landis, Venant en Amérique– l’un des meilleurs films de cette année-là avec 288 millions de dollars dans le monde, largement reconnu comme un classique de la comédie à citer – pourrait être considéré comme une proposition risquée. Pourtant, tel est bien l’état dans lequel les comédies se sont retrouvées ces dernières années – à répéter, avant même la pandémie. Si le succès des comédies a historiquement été démenti par leurs performances financières, le phénomène ne s’est complexifié que ces dernières années. Après tout, le film de pure comédie le plus rentable de tous les temps (en dehors de l’action sur le thème de la comédie, des offres romantiques ou animées) à ce jour est celui de 2011. La gueule de bois, partie II, qui a gagné 586 millions de dollars dans le monde, mais ne bénéficie pas exactement d’une longue durée de vie dans l’éther de la culture pop (du moins par rapport à son prédécesseur).

La seule offre ultérieure à s’être rapprochée de ce film était celle de 2012 Ted (# 2 avec 556 millions de dollars), suivi par troisquels fréquemment ridiculisés La gueule de bois 3 (# 11 avec 362 millions de dollars). En fait, il semble que 2011 soit – du moins pour le moment – le zénith financier du genre comique, depuis longtemps révolu, car il a également produit Demoiselles d’honneur, qui, avec ses 288 millions de dollars de revenus mondiaux, a été un succès sans précédent pour un film pour ensemble entièrement féminin, et était sans doute la dernière comédie majeure à avoir eu un impact culturel important. Par conséquent, alors que Coming 2 Amérique peut avoir de la nostalgie de son côté, son plan de sortie en salles initial était beaucoup plus ténu qu’il n’y paraissait, car les cinéphiles de nos jours semblent plus enclins à être impressionnés par les super-héros et les remakes animés sur grand écran, plutôt que de simples rires.

