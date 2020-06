Comic-Con est de retour – à la maison! – betanewsfr

Comic-Con a annoncé que l’événement de 2020 n’est pas une radiation totale, avec une annonce que l’événement de cette année aura lieu à titre virtuel. Intitulé de manière appropriée Comic-Con @ Home, l’événement aura également un autre gros bonus – c’est gratuit pour tous!

L’événement a déjà été annulé en raison de la pandémie, mais les fans ne doivent pas être trop déçus, avec les mêmes dates pour l’événement virtuel – du 22 au 26 juillet 2020.

L’annonce promet une salle d’exposition en ligne avec les exposants préférés de tout le monde offrant des promotions, des spéciaux et des produits en édition limitée uniques à la célébration. De plus, Comic-Con @ Home promet des panels et des présentations exclusives sur les bandes dessinées, les jeux, la télévision, le cinéma et une grande variété de sujets d’éditeurs, de studios, etc. Comme si cela ne suffisait pas, Comic-Con @ Home propose également une mascarade, des jeux et de nombreuses autres activités auxquelles les fans peuvent participer depuis leur propre domicile.

Si vous souhaitez vivre la véritable expérience Comic-Con, des badges vous seront également fournis à imprimer et à porter si vous le souhaitez.

Restez à l’écoute pour les annonces de panels, événements et plus de détails bientôt.