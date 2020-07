Comic-Con de San Diego 2020; Pourquoi je ne peux pas attendre le retour de la vraie chose

Aujourd’hui aurait dû être le premier jour du San Diego Comic Con 2020, le 51e épisode du joyau de la couronne des conventions nerd, avec plus de 100 000 fans du monde entier convergeant vers «la plus belle ville d’Amérique» pour une semaine de fête, d’actualités cinématographiques et télévisées , et oui, des bandes dessinées.

Malheureusement, COVID-19 avait d’autres plans.

Grâce à la pandémie qui a tué plus de 140000 Américains et qui force toujours des fermetures à travers le pays, SDCC 2020 a été remplacé par une édition virtuelle appelée [email protected] En conséquence, il n’y aura pas de Marvel, DC Comics ou d’ailleurs tout Panneaux Hall H, pas d’Artistes Alley, pas d’étage de convention pour se promener et certainement pas de cosplayers (malgré la hausse des masques que nous voyons tous).

Il n’y a pas que les fans, bien sûr. L’autre aspect des grands événements du Hall H et du Ballroom 20 est qu’ils sont le lieu où de nombreux studios, réseaux et streamers lancent le volet promotionnel d’un prochain film ou d’une émission de télévision de genre. «Un marqueur important pour notre industrie dans le lancement de films tentaculaires et la télévision de genre a été effacé cette année», a déclaré un producteur de films à TheWrap. «C’est un grand vide qui se fera sentir dans toute l’industrie. Il est regrettable qu’en raison du climat actuel, des dizaines de milliers de fanboys et de fangirls soient incapables de se rassembler à San Diego et de célébrer leur camaraderie, qui émane de leur amour unifié de la bande dessinée, de la science-fiction et de la culture pop en général.

Mais Comic-Con est bien plus que ces grands événements cinématographiques et télévisés Hall H / Ballroom 20, bien sûr. C’est de voir des écrivains et des artistes tout mettre à nu dans des panneaux d’arrière-plan plus petits, ou se frotter les coudes avec eux rangée après rangée de cabines serrées. C’est l’armée des cosplayers inventifs. Et surtout, c’est bandes dessinées, comme ceux que j’espérais traquer à l’arrière du centre des congrès, en soumettant certains que je possède déjà pour certifier leur valeur.

«J’ai essayé d’être stoïque à ce sujet, mais cela me frappe cette semaine. Cela aurait été mon 24e Comic-Con de San Diego d’affilée », a déclaré Ian Kerner, directeur des ventes épisodiques chez Technicolor, collectionneur passionné de bandes dessinées et geek de la culture pop. «Je l’ai vu évoluer d’un (juste) festival de geek à un véritable phénomène de la culture pop. Le fait que nous ayons pu dépendre de cela chaque année était sans précédent.

Kerner n’est pas seul. Pour beaucoup de ceux qui ont grandi avec le sentiment que leurs intérêts ringards en faisaient des étrangers, Comic-Con représente la validation, non seulement du fait que ces intérêts ont conquis le monde, mais d’un endroit où les fans inconditionnels peuvent se rassembler pour les célébrer.

«En tant qu’enfant qui a été marginalisé pour mon fandom, Comic-Con en est venu à annoncer une acceptation générale de la fantaisie et de l’imagination. Des choses dont je n’avais jamais rêvé seraient grand public », a ajouté Kerner. «C’est une célébration de la différence. C’est quelque chose dont on a cruellement besoin en ce moment, dans cet environnement politique. Je crains que ce ne soit plus jamais pareil, mais j’espère que cela reviendra plus grand que jamais l’année prochaine.

Cette camaraderie est ce qu’un Comic-Con virtuel ne peut pas reproduire. Bien sûr, c’est un travail difficile, sautant de panneau en panneau, naviguant dans des foules bondées et, dans le cas des journalistes, classant sans relâche des histoires. C’est une boucle sans fin qui peut durer 12 heures par jour et pour laquelle, ces dernières années, je me suis entraîné des mois à l’avance pour être en forme. Mais c’est aussi le plus grand rassemblement de personnes partageant les mêmes idées en dehors des conventions politiques (qui ont également été forcées de faire d’énormes changements grâce à COVID, y réfléchissez) et un endroit où nous pouvons enfin retrouver nos collègues et amis. autrement, je ne peux pas voir parce qu’ils vivent à des centaines ou des milliers de kilomètres.

C’est certainement le cas pour Tom Neely, illustrateur du best-seller du New York Times «The Last Book on the Left» et co-créateur du titre d’image «The Humans» et du tube culte «Henry and Glenn Forever». Participant annuel depuis 1999, il a vu l’événement des deux côtés, d’abord en tant que fan puis en tant que professionnel. «J’ai tellement d’amis à travers le monde que je ne vois que quelques jours par an à ces conventions. Le réseautage se produit, bien sûr, mais je regrette surtout de voir mes amis et collègues », a-t-il déclaré. «Les dessinateurs vivent une vie très isolée, penché au-dessus d’une table à dessin tout le temps et les conventions sont le seul moment où nous sortons vraiment pour socialiser. Le SDCC est un travail acharné, mais c’est aussi comme un camp d’été.

Pour Neely, les grandes parties de l’industrie de SDCC et les opportunités de réseautage sont secondaires à cette communauté. « Ce qui me manque, c’est de passer du temps près du foyer de l’hôtel tard dans la nuit avec de bons amis qui sont tous épuisés de travailler le sol toute la journée, de partager du whisky et de passer des joints et de parler de la bande dessinée », a-t-il déclaré. «Ou flâner dans les rues avec un groupe de copains riant de tout le ridicule de tout cela jusqu’à ce que vous trouviez enfin un bar de plongée loin de tout le bruit de la convention et que vous ayez de vraies conversations sur l’art (tu me manques – tu sais qui tu sont!) »

Après tout, ce n’est qu’au SDCC que vous pouvez passer la journée avec des légions de fans, assister à la naissance de marques, de carrières, de légendes – et même de mariages – sous le climat incroyable de la ville, puis danser toute la nuit et découvrir que vous vous tenez juste à côté de Shazam lui-même, pompant son poing en l’air au son de la musique.

Mais bien sûr, SDCC n’est pas mort et ne le sera pas de sitôt; Comic-Con International mérite un énorme crédit pour avoir compris comment contourner la pandémie et non seulement rester en vie, mais aussi rester pertinent et s’assurer que l’émission se poursuit par tous les moyens nécessaires. Alors que les fans pleurent l’événement en personne qui n’a jamais été, nous pouvons combler le vide à travers nos écrans d’ordinateur, et en attendant, prendre à cœur ce que le San Diego Convention Center a dit sur Twitter plus tôt cette semaine: «Nous serons à nouveau ensemble. «

Pendant ce temps, dans l’esprit du SDCC, j’ai décidé de faire un voyage à Mile High Comics à Denver, Colorado plus tôt cet été pour visiter le plus grand magasin de bandes dessinées du monde. Vous pouvez regarder cette vidéo ici, et vous pouvez passer du temps avec TheWrap toute cette semaine alors que nous vous proposons notre couverture du premier – mais j’espère le dernier – [email protected]

