«  Come Play  » saigne avec 3,1 millions de dollars au box-office pandémique

Focus Features a le film n ° 1 ce week-end avec le film d’horreur PG-13 «Come Play», mais les cinéphiles continuent de rester à la maison alors que le film a remporté un week-end d’ouverture de seulement 3,1 millions de dollars sur 2 183 écrans.

Même dans un marché au box-office normal, il aurait été difficile pour « Come Play » – ou pour tout autre film d’horreur – de gagner de solides chiffres avec Halloween tombant un samedi. Traditionnellement, lorsque Halloween tombe un week-end, les chiffres sont plus faibles car la plupart des publics profitent du calendrier pour profiter des vacances ailleurs. Les distributeurs et les propriétaires de théâtres voient généralement une plus grande augmentation lorsque Halloween tombe un jour de semaine, car cela augmente les revenus en milieu de semaine.

Lisez aussi: Les cinémas en direct de Los Angeles trouvent de nouveaux billets en tant que lieux de tournage

Bien sûr, cet Halloween est tout sauf normal. New York et Los Angeles continuent de garder leurs théâtres fermés, et San Francisco autorise uniquement les théâtres à ouvrir sans ventes de concession. La semaine dernière, Cinemark a annoncé qu’elle ouvrirait des emplacements dans la région de la baie sans concession, mais de nombreuses autres chaînes maintiennent leurs théâtres fermés dans cette zone.

Le taux croissant d’infections au COVID-19 dans tout le pays aggrave les choses. Les États-Unis sont en train de battre des records mondiaux de nouvelles infections quotidiennes chaque jour qui passe, le taux devrait dépasser 100 000 cette semaine. Alors que les craintes des épidémiologistes d’un hiver meurtrier devenant réalité, on s’attend à ce que les films prévus pour Noël comme «Wonder Woman 1984» soient bientôt déplacés à l’année prochaine.

Quant au reste du box-office actuellement en difficulté, le film d’action de Liam Neeson «Honest Thief» a ajouté 1,35 million de dollars ce week-end pour porter son total à 9,5 millions de dollars. «The War With Grandpa» de Robert De Niro a ajouté 1,1 million de dollars, portant son total à 11,2 millions de dollars après quatre week-ends. Enfin, un trio de rééditions de Disney Halloween – «Hocus Pocus», «The Nightmare Before Christmas» et «Monsters Inc.» – combiné pour 1,1 million de dollars avec «Hocus Pocus» en tête avec 456 000 dollars.