Combien Scooter Braun a-t-il payé pour les maîtres de Taylor Swift? L’offre 2019 expliquée! – .

Après avoir acheté la musique de Taylor Swift en 2019, Scooter Braun vient de les vendre. Mais pour combien les a-t-il achetés?

Dans un long article sur Twitter, Taylor Swift vient de révéler que Scooter Braun a récemment vendu ses maîtres à son insu.

La chanteuse a également appelé le responsable du disque, affirmant qu’il voulait qu’elle signe un accord de non-divulgation pour «ne jamais dire un mot de plus sur Scooter Braun à moins que ce ne soit positif», un accord qu’elle a refusé.

Cela vient après que Scooter a acheté les droits de sa musique l’année dernière, et voici exactement combien il a payé pour cela.

Photo par Jean Baptiste Lacroix / FilmMagic

Combien Scooter Braun a-t-il payé pour les maîtres de Taylor Swift?

En juin 2019, la société Ithaca Holdings LLC de Scooter Braun a acheté le label Big Machine, basé à Nashville, fondé par Scott Borchetta en 2005.

Big Machine a signé Taylor Swift quand elle était adolescente et a produit ses six premiers albums. Ainsi, lorsque Scooter Braun a acheté la société, il a acquis les maîtres de toute sa musique.

En avril 2020, Taylor Swift a déclaré dans un post Instagram: «Il me semble que Scooter Braun et ses bailleurs de fonds, 23 Capital, Alex Soros et la famille Soros et The Carlyle Group ont vu les derniers bilans et réalisé que payer 330 millions de dollars car ma musique n’était pas vraiment un choix judicieux et ils ont besoin d’argent.

Par conséquent, selon Taylor, Scooter a acheté sa musique pour 330 millions de dollars.

Scooter Braun vend les maîtres de Taylor Swift

Dix-sept mois après leur achat, il vient d’être révélé que Scooter Braun a vendu les droits des six premiers albums de Taylor Swift.

On pense que l’accord vaut plus de 300 millions de dollars, et dans un message Twitter, elle a révélé que les nouveaux propriétaires de sa musique sont une société appelée Shamrock Holdings.

«Il y a quelques semaines, mon équipe a reçu une lettre d’une société de capital-investissement appelée Shamrock Holdings, nous informant qu’elle avait acheté 100% de ma musique, de mes vidéos et de mes pochettes d’album à Scooter Braun», a-t-elle déclaré.

Taylor a déclaré que c’était la «deuxième fois que ma musique était vendue à mon insu» et a révélé que Scooter Braun «continuerait à profiter» de cet accord.

Taylor réenregistre sa vieille musique

Dans le même post Twitter, Taylor a également révélé qu’elle commençait à réenregistrer toute sa musique ancienne.

Elle a déclaré: «J’ai récemment commencé à réenregistrer toute ma musique plus ancienne et cela s’est déjà avéré à la fois excitant et épanouissant sur le plan créatif. J’ai beaucoup de surprise en magasin. »

Bien qu’elle ne possède plus les maîtres de sa musique, Taylor a toujours les droits d’édition.

Dans d’autres nouvelles, My Hero Academia chapitre 292: Date de sortie, heure et spoilers révélés

Partager : Tweet