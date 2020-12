Combien d’épisodes de DuckTales restent-ils à diffuser?

Contes de canard a été annulé après trois saisons. C’est un coup de poing majeur pour tout fan du redémarrage étonnant de la série classique des années 80. Même trois saisons donnaient l’impression que la série ne faisait que commencer à monter. Il construisait lentement une nouvelle version de l’univers de Disney Afternoon, de plus en plus de personnages étaient ajoutés à la distribution et les personnages que nous aimions tant se développaient de manière fascinante.

Heureusement, il y a une petite lueur d’espoir. Le spectacle n’est pas encore tout à fait terminé. Il reste encore quelques épisodes à diffuser et j’espère qu’ils permettront de conclure Contes de canard‘de nombreux arcs d’histoire à long terme.

Mais combien d’épisodes y a-t-il et quand seront-ils diffusés? Eh bien, la déclaration de Disney sur Contes de canard«l’annulation contient des indices.

La talentueuse équipe de création, dirigée par Matt Youngberg et Francisco Angones, a livré une narration exceptionnelle avec des personnages réinventés de manière unique pendant trois saisons de 75 épisodes et plus de 15 courts métrages. Alors que la production physique s’achève, « DuckTales » continue d’être disponible tous les jours sur Disney Channels et Disney + dans le monde entier et les fans auront une finale épique de la saison en 2021.

Il dit que Contes de canard fonctionnera pendant 75 épisodes. Jusqu’à présent, seuls 65 épisodes ont été diffusés, ce qui, à première vue, donne l’impression que nous en aurions dix de plus. Cependant, quatre de ces épisodes étaient des épisodes de double durée, qui comptent techniquement pour deux chacun. Par conséquent, il est fort probable que nous ayons six épisodes (si vous comptez les épisodes de longueur double comme deux parters et non un épisode entier.)