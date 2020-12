Combien de verres pouvez-vous prendre avec un repas copieux? Règles de pub au niveau 2 pour les nouvelles restrictions Covid

Vous avez probablement entendu le terme «repas substantiel» plus au cours de la semaine dernière que dans toute votre vie, car, en vertu des restrictions de coronavirus de niveau 2 en Angleterre, vous ne pouvez commander de l’alcool que dans un pub ou un restaurant à côté d’un Il y a eu beaucoup de débats sur ce qui compte comme «substantiel», les principaux responsables gouvernementaux étant obligés de se demander si un œuf écossais convient. Les gens se demandent également s’ils peuvent rester et continuer à boire après Voici toutes les règles pour visiter les pubs et les restaurants du palier deux, expliquées… Puis-je continuer à boire après avoir fini mon repas? Les gens ne seront pas autorisés à rester et à boire après avoir fini leur repas, a annoncé le porte-parole de Boris Johnson. lorsque les gens doivent quitter un pub ou un restaurant, ils ont dit: «Nous avons clairement indiqué qu’au niveau deux, je crois, vous devez avoir un repas substantiel si vous commandez de l’alcool, et il reste que le guidanc e dit qu’une fois le repas terminé, c’est à ce moment-là [you have to leave.] »Vous ne pouvez commander de l’alcool que lors d’un repas copieux (Photo: Getty) Vous serez autorisé à terminer le verre sur votre table, mais vous ne pourrez plus commander d’autres boissons. Les dernières commandes sont à 22 heures et les portes doivent fermer à 23 heures. un repas copieux? Selon les règles publiées par le gouvernement, l’alcool ne peut être servi que «pour être consommé sur place dans le cadre d’un repas à table». Le repas doit être un repas qui «devrait être servi comme le midi principal ou le repas principal du soir, ou comme plat principal à l’un ou l’autre de ces repas. »Cependant, le secrétaire à l’Environnement George Eustice a semé la confusion lundi, lorsqu’il a suggéré qu’un œuf écossais pouvait compter comme un repas substantiel. Il a déclaré à la radio LBC: L’œuf écossais compterait probablement comme un repas substantiel s’il y avait un service à table. « Souvent, cela peut être une entrée, mais oui, je pense que ce serait le cas, mais c’est un terme qui est compris dans la licence puisque c’est le cas, vous pouvez avoir le concept d’un licence de table pour l’alcool qui vous oblige également à servir une sous «C’est le modèle qui est suivi.» M. Eustice a ajouté que le terme «repas substantiel» est «bien compris par la restauration». C’est le même terme utilisé pour désigner les enfants de 16 et 17 ans qui commandent de l’alcool en même temps qu’un repas.Michael Gove a également apporté son soutien à la théorie de l’œuf écossais, affirmant aujourd’hui que cela compte comme un repas substantiel.Les boissons non alcoolisées peuvent être servi sans avoir à commander un repas copieux.Avec qui puis-je aller au pub? Dans les zones de niveau 2, vous n’êtes pas autorisé à socialiser à l’intérieur avec quiconque en dehors de votre foyer.Toutefois, la règle des six s’applique dans les espaces extérieurs, ce qui signifie que vous pouvez y aller à l’extérieur pour manger avec jusqu’à cinq autres personnes si vous vous asseyez à l’extérieur.Si vous ne sortez qu’avec des personnes dans votre maison, vous pouvez manger à l’intérieur comme d’habitude.