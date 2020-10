Combien de temps ont duré les résultats de l’élection présidentielle de 2000? Retour sur la dernière élection présidentielle controversée aux États-Unis

Histoire récente | 23 octobre 2020

Manifestation des électeurs privés de leurs droits devant la Cour suprême des États-Unis le 11 décembre 2000 (Elvert Barnes / Wikimedia Commons)

Que s’est-il passé lors de l’élection présidentielle de 2000? Des décennies après l’événement qui a laissé les Américains fatigués du terme «tchad suspendu», les relations qui ont conduit à la présidence de George W. Bush sont encore obscures. Après trois semaines de débats sur 537 votes, l’État de Floride a décidé que Bush avait gagné la soirée, en remettant ses 25 votes électoraux, mais c’était après une soirée électorale folle, une concession annulée et une dispute sur le vote populaire qui a traqué la politique américaine depuis. Comment l’élection présidentielle de 2000 a-t-elle été décidée entre George W. Bush et Al Gore? Nous allons le décomposer pour que tout ait (surtout) du sens.

Trop tôt pour appeler

La surprise n’était pas que Gore et Bush étaient enfermé dans une course serrée– cela avait du sens pour tout le monde. Gore courait sur une plate-forme légèrement plus à gauche que celle de son prédécesseur, et la campagne de Bush a frappé toutes les bonnes notes pour le GOP Il y avait une véritable excitation menant aux élections de 2000, mais sondage après sondage a montré les électeurs dans une impasse, donc peut-être hors de fatigue, Les réseaux ont appelé à l’élection de Gore dès 20h00 le soir des élections.

Plutôt que de mettre la question au repos, cependant, tout l’enfer s’est déchaîné. Karl Rove, alors stratège en chef du gouverneur Bush, a appelé Fox News lui-même, insistant sur le fait que l’élection n’était pas terminée parce que la Floride comptait toujours leurs bulletins de vote et la décision d’annoncer Gore comme gagnant était basée sur sondages de sortie biaisés des jeunes, des femmes et des électeurs de couleur. Après l’appel de Rove à Fox, les agences de presse ont commencé à revenir sur leurs décisions ou à attendre de déclencher les élections jusqu’à ce qu’elles aient une réponse définitive.

Recomptage de l’élection présidentielle de 2000 dans le comté de Palm Beach. (Dtobias / Wikimedia Commons)

Ça devait être la Floride

La course a été serrée à travers le pays, mais en 2000, la Floride est devenue un État incontournable pour la présidence. En ce qui concerne les États swing, la Floride est la plus pas de vraie cohérence de vote. Même si nous considérons la Floride comme un bastion conservateur après 2000, elle a été un facteur clé dans les victoires d’Obama aux élections de 2008 et 2012, donc même aujourd’hui, deviner comment la Floride va se dérouler est une course d’idiot.

En 2000, Gore a remporté le vote populaire à l’échelle nationale mais avait besoin des votes électoraux de la Floride pour remporter les élections. Les réseaux ont initialement annoncé que Gore avait remporté le Sunshine State, mais ils ont changé d’avis pour annoncer une avance pour Bush plus tard dans la soirée. Ils semblaient si sûrs que Gore avait concédé l’élection, mais après avoir annoncé que moins de 600 voix séparaient les candidats, Gore a rétracté sa concession vers 3 heures du matin le 8 novembre.

Machines à voter Votomatic du type utilisé lors de l’élection de 2000 en Floride. (Musée national d’histoire américaine / Wikimedia Commons)

La (les) Cour (s) suprême (s)

Le lendemain des élections, la Division des élections de Floride a nommé Bush vainqueur par 1 784 voix, mais la loi de Floride stipule qu’une si petite marge de victoire déclenche un recomptage automatique. Quand la machine en eut fini, l’avance de Bush tomba à 327 voix. Si vous êtes confus, vous n’êtes pas seul.

La machine raconte s’est avéré désastreux, avec 170000 bulletins marqués comme illisibles soit par des sous-votes, causés par le fait que l’électeur n’a pas complètement perforé la case spécifique, soit par des survotes, lorsque les électeurs cochent la bonne case mais aussi inscrire le nom de la personne pour laquelle ils votaient. La campagne de Gore a demandé un recomptage manuel dans quatre comtés fortement démocratiques, et la campagne de Bush a poursuivi pour l’arrêter.

Gore a d’abord eu son récit, mais pas le genre qu’il voulait. Le 8 décembre, la Cour suprême de Floride a ordonné un recomptage manuel des sous-notes dans tout l’État, qui était déjà en cours lorsque la Cour suprême des États-Unis arrêté ça froid le 12 décembre, déclarant que la déduction de l’intention des électeurs sur la base d’une approche spécifique était inconstitutionnelle parce que différents pays utilisaient des méthodes différentes.

Al Gore reçoit le prix Nobel de la paix 2007. (Kjetil Bjørnsrud / Wikimedia Commons)

Gore aurait gagné

Gore aurait pu demander un recomptage à l’échelle de l’État avec des normes spécifiques, mais craignait que la décision ne crée agitation de masse, alors il a reculé et a concédé à Bush dans un discours prononcé depuis un bureau de cérémonie à côté de la Maison Blanche le 13 décembre 2000. Auparavant, il avait appelé le président élu Bush pour offrir ses félicitations et a plaisanté en disant qu’il ne le rappellerait pas, faisant référence à l’appel téléphonique de 3h00 du matin de plus d’un mois auparavant. À la suite d’un recomptage manuel financé par certains des plus grands organes d’information du pays, le National Opinion Research Center de l’Université de Chicago a révélé que Gore avait effectivement pris l’élection. indépendamment des normes de vote avec une marge de 60–171 voix.