Combien de temps durera le système de niveaux? Date de l’examen du premier niveau et date à laquelle on espère que les restrictions de Covid prendront fin

L’Angleterre reviendra à une version renforcée de son système Covid à trois niveaux après la fin du verrouillage, le 2 décembre.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé jeudi que tout le pays – à l’exception de Cornwall, de l’île de Wight et des îles Scilly – le ferait. Cela signifie une interdiction de socialiser à l’intérieur avec quiconque en dehors de votre foyer et des règles strictes pour les pubs et les restaurants.Mais quand ces restrictions prendront-elles fin? Voici tout ce que vous devez savoir: quand le système de niveaux prendra-t-il fin? Boris Johnson a déclaré que le système serait en place jusqu’en mars, mais il y aura une pause de cinq jours – qui s’appliquera aux quatre pays du Royaume-Uni. – du 23 au 27 décembre, ce qui permettra à jusqu’à trois ménages de se rassembler pour Noël.Boris Johnson a déclaré que le système de niveaux prendra fin en mars (Photo: Getty) On espère que d’ici mars, une bonne partie du pays sera ont reçu un vaccin contre le coronavirus, ce qui permettrait de lever les restrictions de manière plus sûre.Les résidents et le personnel des centres de soins seront en tête de la file d’attente lorsqu’un vaccin est disponible, suivis par les groupes les plus à risque. « Les niveaux seront revus d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux deux et trois auront deux semaines pour réduire les infections et justifier leur déménagement.Les zones placées au niveau trois bénéficieront du soutien du NHS Test and Trace et du Forces armées pour livrer un six semainesprogramme de dépistage rapide de la communauté, utilisant des tests rapides de flux latéral qui donnent des résultats en moins d’une heure.Afficher toutLe secrétaire à la Santé a déclaré: «Grâce au travail acharné et aux sacrifices consentis par les gens à travers le pays, nous sommes en mesure de quitter «Je sais que pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau 3, ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous assurer que nous allons soutenir vos régions avec des tests communautaires de masse et des fonds supplémentaires . « En suivant les règles ensemble, nous pouvons sortir de ces mesures difficiles. » Comment les niveaux sont-ils déterminés? Le ministère de la Santé a déclaré que les décisions concernant les niveaux seraient basées sur un certain nombre de facteurs, y compris les taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge et , en particulier, parmi les plus de 60 ans. La vitesse à laquelle les taux de cas augmentent ou diminuent sera également prise en compte, tout comme la pression locale sur le NHS, y compris la capacité actuelle et projetée. Les décisions finales seront prises. par le Premier ministre au Comité des opérations de Covid, a déclaré le gouvernement.