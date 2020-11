Combien de succursales au Royaume-Uni il y a et pourquoi Sainsbury’s a annoncé 420 fermetures

Sainsbury’s a annoncé la suppression d’environ 3500 emplois, dont la plupart seront liés à la fermeture imminente de 120 magasins Argos.Sainsbury’s a acheté le détaillant en 2016, et les fermetures font partie de sa stratégie plus large visant à fermer 420 succursales Argos autonomes au cours du prochain Les emplois seront également supprimés dans les magasins de Sainsbury, car l’épicier a également annoncé qu’il fermerait définitivement tous les comptoirs de viande, de poisson et de charcuterie.Mais combien de magasins Argos sont là au Royaume-Uni et pourquoi ferment-ils? Voici ce que vous devez savoir: combien de magasins Argos y a-t-il au Royaume-Uni? Argos compte actuellement 583 magasins au Royaume-Uni avec près de 300 points de collecte dans les supermarchés Combien de magasins ferment? Dans un communiqué publié jeudi, Sainsbury’s a annoncé que 120 Argos autonomes Les magasins qui n’avaient pas rouvert après le premier verrouillage du Royaume-Uni en mars seraient désormais fermés définitivement.Argos compte actuellement 583 magasins au Royaume-Uni avec près de 300 points de collecte dans les supermarchés (Photo de Lindsey Parnaby / AFP via Getty) Le déménagement fait partie d’un plan visant à fermer 420 points de vente Argos d’ici 2024, ce qui ramènera le nombre total de magasins autonomes à tout juste 100. Cependant, Sainsbury prévoit également d’ouvrir 150 autres magasins Argos dans les supermarchés et jusqu’à 200 points de collecte avec l’entreprise, ajoutant que les emplois perdus seraient Pourquoi les magasins Argos ferment-ils? Les suppressions d’emplois et les fermetures de magasins surviennent alors que Sainsbury’s a enregistré une perte avant impôts de 137 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 19 septembre après avoir été frappé. de 438 millions de livres sterling de coûts ponctuels liés aux fermetures de succursales. L’épicier a déclaré qu’il répondait à une évolution de la «demande des clients» et à la croissance des achats en ligne. des ventes totales, tandis que les ventes d’épicerie en ligne ont augmenté de 102% sur la période. Sainsbury’s prévoit que la restructuration permettra d’économiser environ 600 millions de livres d’ici 2024. En savoir plus Le deuxième verrouillage coûtera des millions de dollars en affaires perdues, prévient le propriétaire de Primark et le directeur général du groupe de paris GVC Simon Roberts a déclaré: «Nous discutons avec nos collègues aujourd’hui de l’impact des changements que nous annonçons dans les magasins autonomes et les comptoirs alimentaires Argos sur leurs rôles.« Nous travaillerons très dur pour trouver des rôles alternatifs pour autant de ces collègues que possible et nous espérons être en mesure d’offrir des rôles alternatifs à la majorité des collègues concernés. «Ici et maintenant, moi et toute l’équipe nous concentrons sur le soutien et la livraison de nos clients dans les jours et les semaines à venir.

