Combien de Prestiges y a-t-il? Warzone Saison 1 expliquée – .

Call of Duty Black Ops Cold War est le dernier épisode de la série interminable de tir à la première personne, et la saison 6 de Warzone a été prolongée jusqu’en décembre. Bien que cette extension durera jusqu’à ce que Warzone passe au dernier opus de Call of Duty, beaucoup de gens se demandent: combien de Prestiges y a-t-il dans Black Ops Cold War? Vous trouverez ici une explication du nombre de Prestiges actuellement disponibles et du nombre de Prestiges dans la saison 1.

Sachez que Black Ops Cold War et Warzone s’entremêleront complètement le 10 décembre. Cela marquera l’arrivée de 2V2 Gunfights, d’armes supplémentaires, de nouveaux modes zombies et plus encore, ainsi qu’une « expérience classifiée » qui pourrait être l’île de la renaissance qui a fui.

Bien qu’il nous reste encore quelques semaines avant le début de la saison 1, vous découvrirez ci-dessous le nombre de Prestiges disponibles.

Combien de Prestiges y a-t-il dans Black Ops Cold War?

Il y a trois Prestiges dans Call of Duty Black Ops Cold War.

Bien qu’il y ait trois Prestiges dans Black Ops Cold War, l’intégration de la saison 1 avec Warzone comportera quatre niveaux.

Nous sommes actuellement en pré-saison, mais tout changera une fois que la saison 1 commencera le 10 décembre, où les progrès seront partagés entre Warzone, Modern Warfare et le dernier jeu Call of Duty.

À partir de maintenant, dans Black Ops Cold War, vous ne débloquez le niveau de Prestige qu’un après avoir terminé le rang militaire 55.

Une fois que vous avez battu le niveau militaire 55, vous vous inscrirez automatiquement au système de niveau saisonnier.

Les Prestiges de pré-saison sont les suivants:

Prestige 1 au niveau de la saison 1

Prestige 2 et plan d’arme au niveau de la saison 50

Prestige 3 au niveau de saison 100

Le plan d’arme pour atteindre le niveau de saison 50 est Nightfall.

Combien de prestiges y a-t-il dans Black Ops Cold War Season One?

Il y aura quatre prestiges supplémentaires dans la première saison de Black Ops Cold War.

Le site Web Call of Duty indique que votre niveau sera réinitialisé à chaque nouvelle saison et que votre progression reprendra à partir du prestige le plus élevé que vous avez gagné la saison précédente.

Un nouveau plan d’arme sera déverrouillé au niveau 50 et chaque saison comptera 200 niveaux.

Vous trouverez ci-dessous les Prestiges prévus pour Black Ops Cold War x Warzone Season One:

Nouveau plan de prestige et d’arme au niveau de la saison 50

Nouveau prestige au niveau de saison 100

Nouveau prestige au niveau de la saison 150

Nouveau prestige au niveau de saison 200

En plus de ce qui précède, si vous atteignez le niveau 200, vous serez récompensé par Prestige Master, mais il y aura 1000 niveaux supplémentaires à gravir.

Quant au nombre de Prestiges qu’il y aura dans Black Ops Cold War, le site Web de Call of Duty indique qu’il y en aura plus de 25 toutes les saisons, y compris avant la première saison.

