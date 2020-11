Combien de cas Covid en Angleterre? Les derniers chiffres de l’ONS montrent une augmentation des infections, mais à un rythme plus lent

Les cas de Covid-19 en Angleterre continuent d’augmenter deux semaines après le verrouillage, mais le taux d’augmentation ralentit, selon de nouvelles statistiques.Les derniers chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) estiment que le nombre de personnes dans la communauté atteintes de Covid -19 est similaire à la semaine dernière en raison de différences substantielles dans les taux de positivité à travers le pays, certaines régions enregistrant des baisses de cas et d’autres continuant à augmenter.Les dernières nouvelles et analyses du bulletin i En Angleterre, 664700 personnes, soit une sur 80, étaient estimé avoir le virus dans les sept jours entre le 8 et 14 novembre – une légère augmentation par rapport aux 654 000 prévus pour la semaine précédente, qui était égal à un sur 85. Les données sont basées sur une modélisation statistique de la tendance des résultats de 198 932 tests sur écouvillon sur une période de deux semaines. Les chiffres proviennent des ménages et des communautés, et non des hôpitaux, des maisons de soins ou d’autres établissements institutionnels, car l’Angleterre atteint le point médian de son verrouillage de quatre semaines. Il faut deux semaines pour que l’impact des restrictions se manifeste dans la transmission, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à voir les cas se stabiliser et baisser maintenant. Les cas ralentissent Alors qu’il peut sembler que le verrouillage ne fonctionne pas, les données montrent que les cas ralentissent. vers le bas et même se stabiliser au niveau national. La semaine prochaine sera la clé pour voir si les cas chutent comme ils le devraient.Au cours de la semaine du 8 au 14 novembre 2020, l’ONS estime qu’il y a eu 7,14 nouvelles infections à Covid-19 pour 10000 personnes par jour. Cela se compare à la semaine précédente où les estimations montraient qu’il y avait 8,75 nouvelles infections pour 10000 personnes par jour.Les taux de positivité les plus élevés ont été observés chez les enfants d’âge scolaire secondaire, les adolescents plus âgés et les jeunes adultes, mais les tendances diffèrent dans ce groupe d’âge. Les taux continuent d’augmenter chez les enfants en âge d’aller à l’école primaire, mais semblent se stabiliser chez les personnes âgées de 25 ans et plus. »Les données de l’ONS poursuivent une série de données suggérant que le nombre de nouvelles infections commence maintenant à baisser (39 000, 95% CI 34 000 à 44 000) », a déclaré le professeur James Naismith FRS FMedSci, directeur du Rosalind Franklin Institute et professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford.« Ces chiffres seraient les premiers pour lesquels nous pourrions espérer voir le verrouillage national commencer à avoir un impact . Certaines personnes vivront pour voir Noël, qui si ces chiffres n’avaient pas chuté, serait mort. »Une image différente à travers le pays Des changements sont observés à travers le pays, avec des cas positifs qui continuent d’augmenter à Londres, dans l’est de l’Angleterre et dans le sud-est. . Cependant, les taux diminuent maintenant dans le nord-ouest et les East Midlands. Les taux de positivité les plus élevés se trouvent toujours dans le Nord-Ouest, dans le Yorkshire et dans le Humber. Il a été démontré que les cas ont culminé en octobre et diminué pour le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, tandis que les cas semblent s’être stabilisés en Écosse. Cela survient alors que onze régions de l’ouest et du centre de l’Écosse doivent être placées au plus haut niveau du système de restriction des coronavirus à cinq niveaux du pays.Que se passe-t-il avec les projets de Noël? Le Dr Julian Tang, professeur agrégé honoraire en sciences respiratoires et virologue clinique, Université de Leicester, a déclaré qu’un «Noël normal» n’est pas une bonne idée. «Très franchement, le virus se propage inévitablement à Noël s’il y a des contacts plus fréquents, lors de réunions de famille multigénérationnelles, de ménages différents, de différentes régions du pays, pour des durées plus longues, dans des environnements domestiques surpeuplés – c’est ainsi que le virus se propage, comme nous l’avons vécu au cours des 10 derniers mois », a-t-il déclaré. «Suivez la science» dans le but de supprimer purement le virus – alors un Noël normal n’est pas une bonne idée. »Il a dit qu’un certain équilibre est cependant nécessaire, car il y a des problèmes émotionnels et psychologiques pactes de ne pas voir sa famille et ses proches. Dans cet esprit, il a déclaré qu’il était important de rapprocher le plus possible le nombre R de 1, de garder les maisons bien ventilées et de donner la priorité à la sécurité des grands-parents.

