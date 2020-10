Combien de cas Covid dans ma région? Carte des chiffres hebdomadaires pour 100 000, et liste complète des zones des niveaux 2 et 3

Depuis que Boris Johnson a annoncé le nouveau système à trois niveaux pour l’Angleterre, un nombre croissant de régions ont progressivement été soumises à des restrictions Covid plus strictes.Plus récemment, il a été annoncé qu’une série de régions, dont le Staffordshire, Oxford et Hull, entreraient au niveau deux. à l’Halloween, tandis que le West Yorkshire entrera au niveau trois la semaine prochaine. En savoir plus Carte des niveaux de Covid: les zones soumises à des restrictions de niveau 3, de niveau 2 et de niveau 1, et comment utiliser le vérificateur de code postal La newsletter i Dernières nouvelles et analyses Les changements reflètent le fait que le nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter du Royaume-Uni, avec le Pays de Galles et l’Irlande du Nord imposant des verrouillages nationaux de disjoncteurs et l’Écosse introduisant un système à cinq niveaux similaire à celui de l’Angleterre.Vendredi, les chiffres publiés par l’Office for National Statistics indiquent qu’environ 570000 personnes par semaine sont infectées en Angleterre. Dans une situation aussi rapide, il peut être difficile de suivre le statut de la pandémie dans votre région – voici donc les derniers chiffres sur le nombre de cas dans le pays, et quelles régions sont actuellement dans chaque niveau.L’augmentation des cas de coronavirus en Angleterre a suscité un avertissement sévère de la part des scientifiques (Photo: Getty Images) Combien de cas de Covid y a-t-il dans ma région? ci-dessous montre le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100000 habitants en Angleterre et au Pays de Galles dans les sept jours précédant le mardi 27 octobre, selon les dernières données du gouvernement. Nottingham, qui, avec le reste du Nottinghamshire, est entré dans la catégorie la plus élevée de troisième rang le vendredi 30 octobre, a enregistré le taux le plus élevé de nouveaux cas de Covid au cours de la période, avec 731 pour 100000, suivie par la région de Merseyside de Knowsley avec un chiffre. de 657, avec Liverpool voisin juste derrière elle sur 598 – la région était initialement la seule zone soumise aux restrictions de niveau trois lorsqu’elles ont été annoncées le 12 octobre.Des restrictions plus strictes concernant Covid-19 sont introduites dans tout le Royaume-Uni (Photo: Getty images ) Les cas continuent d’être élevés dans le Lancashire – la première région à être ajoutée à ce niveau – avec Wigan, St Helens, West Lancashire et Burnley enregistrant tous plus de 400 nouveaux c Les données montrent également comment le Yorkshire continue de connaître des taux élevés de coronavirus.Sheffield a enregistré un chiffre de 367 nouveaux cas pour 100000 habitants, tandis que Barnsley en avait 324 – tous deux relevant de la région du South Yorkshire, qui est entré au troisième rang en dernier. Le Yorkshire occidental rejoint le plus haut niveau de restrictions à partir du mardi 2 novembre et les chiffres indiquent pourquoi, avec Leeds enregistrant 353 nouveaux cas pour 100000 habitants et Bradford voisin un chiffre de 323. les changements les plus récents apportés au système, la liste complète des niveaux en Angleterre sont les suivants: Niveau 1: Niveau d’alerte Covid local: MoyenAngleterreToutes les zones, à l’exclusion de celles énumérées ci-dessousTier 2: Niveau d’alerte Covid local: HighBedfordshireBerkshireCheshireCheshire EastCheshire West et ChesterCumbriaBarrow-in-FurnessCarlisle ( à partir du 31 octobre) DerbyshireAmber Valley (à partir du 31 octobre) Bolsover (à partir du 31 octobre) ChesterfieldDerby City (à partir du 31 octobre) Derbyshire Dales (à partir du 31 octobre) ErewashHigh Peak – intégralement à partir du 31 octobre. Jusque-là, les quartiers suivants uniquement: DintingGamesleyHadfield NorthHadfield SouthHoward TownOld GlossopPadfieldSimmondleySt John’sTintwistleWhitfieldNorth East DerbyshirePeak District National Park (à partir du 31 octobre) South Derbyshire (à partir du 31 octobre) DurhamEast Riding of YorkshireEast Riding of Yorkshire (à partir du 31 octobre) 31 octobre) EssexBasildonBraintreeBrentwoodCastle PointChelmsfordColchesterEpping ForestHarlowMaldonRochfordTendringUttlesfordLeicestershireCharnwood (à partir du 31 octobre) LeicesterOadby et WigstonLincolnshireNorth East Lincolnshire (à partir du 31 octobre) North Lincolnshire (à partir du 31 octobre) LondresAller dans le North Lincolnshire (à partir du 31 octobre) London Oxford City 32 octobre dans le North Lincolnshire (à partir du 31 octobre) Londres ) StaffordshireCannock Chase (à partir du 31 octobre) East Staffordshire (à partir du 31 octobre) Lichfield (à partir du 31 octobre) Newcastle-under-Lyme (à partir du 31 octobre) South Staffordshire (à partir du 31 octobre) Stafford Borough (à partir du 31 octobre) r) Staffordshire Moorlands (du 31 Octobre) Stoke-on-TrentTamworth (du 31 Octobre) SurreyTees ValleyDarlingtonHartlepoolMiddlesbroughRedcar et ClevelandStockton-sur-TeesTyne et WearGatesheadNewcastleNorth TynesideSouth TynesideSunderlandWest MidlandsBirminghamCoventryDudley (du 31 Octobre) SandwellSolihullWalsallWolverhamptonTier 3: Local Covid Niveau d’alerte: Très HighCheshireGreater ManchesterBoltonBuryManchesterOldhamRochdaleSalfordStockportTamesideTraffordWiganLancashireBlackburn avec DarwenBlackpoolBurnleyChorleyFyldeHyndburnLancasterPendlePrestonRibble ValleyRossendaleSouth RibbleWest LancashireWyreLiverpool City RegionHaltonKnowsleyLiverpoolSeftonSt HelensWirralNottinghamshireAshfieldBassetlawBroxtoweGedlingMansfieldNewark & ​​SherwoodNottingham CityRushcliffeSouth YorkshireBarnsleyDoncasterdaleRotherfordSouth YorkshireBarnsleyDoncasterdaleRotherfordBradesley de South Yorkshire

CAME Dispositif pour branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12V - 0,8Ah fournies) CA Automatismes CAME - Dispositif pour branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12V - 0,8Ah fournies) CAME 801XC-0010

LEGRAND Fixation des inverseurs de sources pour 2 DPX³630 en position verticale dans XL³4000 Caractéristiques produit : Fixation des DPX³ version inverseur de sources Appareils en position verticale 24 modules Pour 2 appareils Caractéristiques générales : XL³ 4000 - montage des DPX³ 630 version extractible ou débrochable sur platines réglables Les platines réglables permettent le raccordement prises

Essence des Notes Citron et Petitgrain Eau de Parfum 100ml Essence des Notes Citron et Petitgrain Eau de Parfum 100ml Propriétés : Une senteur fraîche où la vivacité du citron est adoucie par les notes vertes et tendres du petitgrain.Une fragance florale et hespéridée.C'est à Grasse, berceau de la haute parfumerie française, que nos maîtres parfumeurs ont créé

CAME Carte décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques CAME R800 Automatismes CAME - Carte décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques CAME R800

Essence des Notes Coffret Eau de Parfum Orange et Litsée 100ml + Bougie Figue Gourmande Le Coffret Eau de Parfum Orange et Litsée de la marque Essence des Notes contient un parfum et une bougie, cadeau idéal pour se faire plaisir ou à offrir. L' Eau de Parfum Orange et Litsée 100ml offre une fragrance subtile et douce pour vous transporter dans une orangeraie ensoleillée au Maroc. Sa pyramide

Essence des Notes Coffret Eau de Parfum Citron et Petitgrain 100ml + Bougie Figue Gourmande Le Coffret Eau de Parfum Citron et Petitgrain de la marque Essence des Notes contient un parfum et une bougie, cadeau idéal pour se faire plaisir ou à offrir. L' Eau de Parfum Citron et Petitgrain 100ml offre une fragrance fraîche par la vivacité du citron vert de Sicile et tendres avec le petitgrain. Sa