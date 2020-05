Combien coûte plus rapide Skoda que Honda Amaze et Maruti Dzire

Skoda a lancé la BS6 Compliant Rapid, qui est désormais la berline la moins chère de son segment. Il va également à l’encontre des berlines compactes comme Amaze et Dzire.

Skoda a récemment lancé trois nouvelles voitures BS6, dont Rapid, Karoq et Superb Facelift. Quant au Rapid, ses prix commencent désormais à Rs 7.49 Lakhs (ex-showroom). Depuis l’arrêt du moteur diesel et l’absence de boîte de vitesses automatique, Rapid est désormais la berline la plus abordable que vous puissiez acheter maintenant.

Avec une gamme de prix très bas, Skoda Rapid va maintenant contre les goûts des berlines compactes. Maruti Dzire, Hyundai Aura, Ford Aspire et Honda Amaze sont au même prix que le Rapid. Comme vous pouvez obtenir un Rapid plus grand et plus premium pour le même prix qu’une Amaze ou une Dzire plus petite mais haut de gamme. Voici donc une comparaison de prix pour une meilleure compréhension.

Rapide Étonner Dzire Aura Aspirer Variante de base 7.49 Lakhs 6.10 Lakhs 5.89 Lakhs 5.8 Lakhs 5,99 Lakhs Variante intermédiaire 9,99 Lakhs 7.45 Lakhs 6.78 Lakhs 7.3 Lakhs 7.09 Lakhs Variante haut de gamme 11,79 Lakhs 8.76 Lakhs 8.81 Lakhs 8.55 Lakhs 7.44 Lakhs

Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez acheter les variantes moyennes de Honda Amaze et Hyundai Aura pour un prix similaire à la Skoda Rapid. Ou en payant juste près d’un Lakh de plus, vous pouvez obtenir les variantes moyennes de Rapid au lieu des variantes haut de gamme d’Amaze, Dzire et Aura. Aspire se démarque d’autant plus que sa variante haut de gamme est à égalité avec la variante de base de Rapid.

L’avantage de Rapid est qu’il est relativement plus grand, plus confortable et de meilleure qualité. En outre, il obtient un moteur TSI de 1,0 litre plus puissant qui produit 110 ch et 175 Nm de couple maximal. Cependant, il n’obtient qu’une variante manuelle sans l’option d’une boîte de vitesses automatique.

Dans cette comparaison, nous n’avons pris que les prix des variantes essence et non des variantes diesel. Les variantes diesel d’Amaze et d’Aura coûtent bien au-dessus de Rs 9 Lakhs. En outre, les berlines sous-compactes offriront plus de variantes que la version de base ou même la version intermédiaire de Rapid. Donc, c’est clairement le choix du client que si nous voulons plus de puissance ou de confort ou s’il préfère les fonctionnalités.

La variante intermédiaire de Rapid est livrée avec la plupart des fonctionnalités, mais manque toujours le régulateur de vitesse, les essuie-glaces à détection de pluie automatique et la caméra de stationnement arrière. Le système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces est disponible à partir de la variante Mid Ambition, tandis que la variante de base s’éteint avec seulement un système d’infodivertissement Bluetooth 2 DIN.