Combien d’argent Jeff Bezos a-t-il dépensé pour aller dans l’espace ? Ça lui a coûté…

L’homme le plus riche du monde vise plus haut que la Terre avec sa première aventure dans l’espace. L’ancien PDG et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a longtemps parlé de son intention d’aller dans l’espace. Le 20 juillet, il a tenu sa promesse en effectuant un bref voyage dans l’atmosphère dans le cadre d’un essai.

Le voyage s’est terminé rapidement, et beaucoup se demandent combien Jeff Bezos a dépensé pour son voyage dans l’espace.

Combien cela a-t-il coûté à Jeff Bezos d’aller dans l’espace ?

Jeff Bezos a fondé Blue Origin, sa société spatiale privée, en 2000, et a utilisé sa fortune personnelle pour la financer tout en continuant à explorer de nouveaux projets. Bien que ce lancement soit manifestement prévu depuis un certain temps, Jeff n’a pas été surpris par les réactions du public à sa décision de s’aventurer brièvement dans l’espace. Il a répondu aux critiques dans une interview avec CNN, admettant qu’il ne pense pas que ses détracteurs aient tort.

“Eh bien, je dis qu’ils ont largement raison”, a-t-il déclaré au média, reconnaissant que oui, il y a des questions plus urgentes qui devraient être abordées ici sur Terre. “Nous devons faire les deux. Nous avons beaucoup de problèmes ici sur Terre et nous devons travailler sur ceux-ci.”

Mais le milliardaire voit aussi cette incursion comme un moment important pour “regarder vers l’avenir… en tant qu’espèce et en tant que civilisation”, et pense que sa rapide virée est le début d’un travail qui “résoudra les problèmes ici sur Terre.”

“J’ai gagné cette loterie”, aurait-il déclaré en 2017. “C’est une loterie gigantesque, et elle s’appelle Amazon.com. Et j’utilise mes gains de loterie pour nous pousser un peu plus loin dans l’espace. Je me sens incroyablement chanceux d’être capable de faire ça.”

Au total, ce voyage coûte à Jeff Bezos 5,5 milliards de dollars de sa fortune – un chiffre qui ne fait qu’effleurer sa valeur globale.

Un siège sur son vol a également été vendu aux enchères pour 28 millions de dollars, selon Fortune, mais le participant initial s’est désisté en raison de conflits d’horaires.

Combien de temps Jeff Bezos et son équipage ont-ils passé dans l’espace ?

Si l’on considère le prix de ce voyage, l’aventure s’est terminée rapidement. Le 20 juillet à 9 h 11, Jeff et son équipage se sont lancés dans l’espace, parcourant plus de 100 km dans les airs, dépassant ainsi techniquement la limite de ce qui est considéré comme “l’espace”.

Après cela, l’engin a connu environ quatre minutes de chute libre, pendant lesquelles l’équipage a détaché sa ceinture et a profité de quelques brefs moments d’apesanteur.

“Vous avez un équipage très heureux ici, je veux que vous le sachiez”, a déclaré Jeff à l’époque.

La fusée est rentrée dans l’atmosphère à 9 h 21, ce qui signifie que l’expérience n’a duré que 10 minutes et 10 secondes.

Étant donné que Jeff a dépensé environ 5,5 milliards de dollars, l’expérience entière lui a coûté environ 550 millions de dollars par minute, sur sa valeur nette de 205 milliards de dollars. Il est clair que son voyage dans l’espace n’a pas été l’escapade la plus rentable.