Combat entre Paul Gallen et Mark Hunt

Paul Gallen dit qu’il est déçu que Mark Hunt ait demandé s’il prenait des stéroïdes avant leur combat, puis a divulgué une conversation privée.

La légende de l’UFC, Hunt, a envoyé un message texte à Gallen après qu’il soit devenu clair que l’ancien capitaine de NSW Origin se battrait toujours malgré une déchirure du biceps à l’entraînement.

Obtenu par Le Sydney Morning Herald, le texte commençait: « Hé Bruv, tu prends des stéroïdes pour ton biceps déchiré ou pour te battre … »

Hunt a poursuivi en disant qu’il ne combattrait pas Gallen s’il utilisait des stéroïdes pour la réadaptation. Gallen a répondu par un démenti véhément.

« Mate, je n’ai jamais pris de stéroïdes, » commença le texte.

Paul Gallen et Mark Hunt. (Getty)

En tant que capitaine des Cronulla Sharks et leur joueur le plus en vue, Gallen est devenu le visage du scandale des peptides du club en 2011.

« Je suis surpris et déçu que Mark Hunt révèle une conversation personnelle », a déclaré Gallen au Héraut.

«Nous avons rompu le pain et nous nous sommes assis plusieurs fois et je ne pense pas qu’il aurait dû y aller. Mark et moi avons eu des conversations assez approfondies, il a peut-être oublié de quoi il s’agit.

« C’est frustrant qu’après 10 ans, je reste le seul à devoir répondre aux questions [regarding the peptides scandal] ou être lié à cela. Aucun autre joueur ne l’est et aucun autre officiel n’a même de marque contre son nom. «

Gallen et Hunt se battront au Bankwest Stadium le 16 décembre.

Hunt a été un opposant ouvert aux drogues améliorant la performance, ayant combattu plusieurs tricheurs de dopage au cours de sa carrière de MMA.

Le « Super Samoan » a un procès en cours contre l’UFC lié à des affrontements contre des combattants qui se sont ensuite révélés dopés.

Gallen a toujours soutenu qu’il était une partie involontaire du scandale des peptides de Cronulla.