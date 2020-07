Coman apparemment en conversation en tant que Plan B pour Manchester United dans une annulation de Sancho

Manchester United serait intéressé par Kingsley Coman du FC Bayern Munich si un transfert de Jadon Sancho n’était pas possible pendant cette période. Rapports du portail en ligne L’athlétique.

Selon Coman L’athlétique « très intéressé » à déménager à Manchester. Il serait également très impressionné par l’idée de jouer avec ses coéquipiers nationaux Paul Pogba et Anthony Martial. United ne devrait dans un premier temps être intéressé que par une entreprise de location, éventuellement avec une obligation d’achat l’été prochain.

Coman a toujours un contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 et a été repoussé à plusieurs reprises par de graves blessures. Néanmoins, le Français est un habitué, mais a eu un concurrent de premier plan plus sur l’aile gauche à Leroy Sane depuis cet été.

En plus de Coman, deux autres joueurs clés flirtent au FCB avec un adieu cet été. David Alaba et Thiago sont tous deux soucieux de changer les idées. Le PC de présentation de Sane jeudi a indiqué que le FCB devrait se préparer à un départ dans les deux cas.

Karl-Heinz Rummenigge a rendu compte de la demande de transfert de Thiaga, l’avenir du vétéran du club David Alaba est plus ouvert que jamais. Selon le PDG, l’option préférée de Munich serait que Thiago et Alaba prolongent leurs contrats. C’est difficile pour Thiago, pour David il faut attendre. » Et maintenant, apparemment aussi peur pour les allées et venues de Coman.

VIDEO: Guardiola sur Sancho: « Le retour n’a aucun sens »

Manchester United: BVB réclame à Jadon Sancho 120 millions d’euros

On dit que United préfère toujours un transfert de Jadon Sancho. Cependant, le club ne veut pas se concentrer sur un seul joueur. Selon Actualités de la Ruhr BVB continue d’insister sur des frais de transfert d’environ 120 millions d’euros, un transfert devra également être effectué dans les semaines à venir. Si Sancho et la délégation du BVB se rendent au camp d’entraînement de Bad Ragaz le 10 août, il y aura un changement par rapport au tableau, indique le rapport.

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a récemment Sport1-Double pass a annoncé qu’il n’y aurait « pas un seul cent de réduction corona » en cas de changement possible de Sancho.

Le manager de l’équipe des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré avant le dernier match de championnat contre Leicester (dimanche, 17 heures dans LIVETICKER), dans lequel la qualification de United pour la Ligue des champions concerne le club avec « deux ou trois » les nouveaux joueurs seraient un candidat au championnat pour la nouvelle saison. Cela comprend un ailier. En plus de Sancho et Coman, les médias ont récemment fait état d’un intérêt potentiel de United pour l’ancien joueur du BVB Ousmane Dembele. Selon cela, environ 80 millions d’euros devraient être payés pour les Français.