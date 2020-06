Color out of Space on Shudder Soon – / Film

Couleur hors de l’espace, un H.P. Adaptation de Lovecraft avec l’un des plus fous Nicolas CagePerformances folles, se dirige vers Shudder. Le service de streaming d’horreur vient de récupérer les droits de streaming sur le Richard Stanleyphoto dirigée, ainsi que les droits sur le film de vampire The Shed, réalisé par Frank Sabatella.

Je le dis chaque fois que j’écris quelque chose en rapport avec Shudder, mais je recommence: si vous n’êtes pas encore abonné à Shudder, vous devriez vraiment l’être. Surtout si vous êtes un fan d’horreur. Non seulement il est très abordable (5,99 $ par mois), mais il contient également un contenu d’horreur fantastique. Classiques, nouveaux films, originaux – tout est là, prêt pour votre plaisir de visionnement. En plus de cela, les nouveaux membres peuvent profiter de 30 jours gratuits avec le code promo SHUTIN lors de leur inscription sur Shudder.com.

Et maintenant, le service ajoute deux autres raisons d’adhérer. Couleur hors de l’espace est adapté du H.P. L’histoire de Lovecraft du même nom, et marque le retour du réalisateur Richard Stanley, un cinéaste dont la carrière a déraillé quand il a été embauché pour diriger L’île du Dr Moreau. Dans Couleur hors de l’espace, «Une météorite atterrit dans la cour avant de la ferme de Nathan Gardner (Nicolas Cage). Lui et sa famille se retrouvent aux prises avec un organisme extraterrestre mutant qui infecte leur esprit et leur corps, transformant leur paisible vie rurale en cauchemar vivant. »

Nicolas Cage reçoit beaucoup d’attention pour ses performances ratées, et je dois dire que son travail dans Espace l’a fait aller Full Cage. Il est composé jusqu’à 11 ici, sortant de son esprit de friggin en tant qu’homme affligé par des forces étrangères. Comme je l’ai écrit dans ma critique, «La comédie vient presque entièrement de Cage, qui semble jouer dans un film complètement différent de tout le monde. Alors que la météorite libère toutes sortes de toxicité extraterrestre dans l’air et rend lentement la famille folle, c’est Nathan de Cage qui devient le plus fou, ce qui signifie que nous pouvons regarder scène après scène de Cage crier sur les alpagas, les pêches, son père, les hôpitaux, les mauvais sent, et plus encore. Plus son personnage devient fou, plus Cage devient lointain, utilisant souvent la même voix maladroite qu’il employait comme suceur de sang yuppie dans Baiser de vampire. » Et en tant que rédacteur en chef de / Film Manager, Jacob Hall a ajouté: «C’est le genre de performance swing-for-the-fences qui définit la cage moderne, quelque chose de si grand qu’il suscitera des rires de certains mais si sérieux que vous ne pourrez pas discuter avec son les décisions. »

Dans The Shed«Stan (Jay Jay Warren) et son meilleur ami Dommer (Cody Kostro) ont supporté l’intimidation toute leur vie. Tout cela change lorsque Stan découvre qu’il a un vampire meurtrier vivant dans son hangar. Voyant l’effusion de sang et la destruction dont le monstre est capable, Stan sait qu’il doit trouver un moyen de le détruire. Mais Dommer a un plan beaucoup plus sinistre en tête. »

Je n’ai pas encore vu The Shed, mais en examinant le film au Festival du film de Sitges, Rafael Motamayor a écrit: « The Shed trace une fine ligne entre l’horreur de la vie réelle et un film divertissant de pop-corn, construisant une histoire profondément personnelle sur l’intimidation et les traumatismes hérités. «

« Nous sommes ravis de proposer aux membres de Shudder l’adaptation magistrale de Stanley à l’un des H.P. Les histoires les plus influentes de Lovecraft – ainsi qu’une autre performance inoubliable de Nicolas Cage – et la nouvelle approche inventive de Sabatella sur le genre des vampires », a déclaré le directeur général de Shudder, Craig Engler. «Le premier semestre 2020 a été le plus réussi de l’histoire de Shudder, et ces deux grands films feront partie d’un second semestre déjà fort, aux côtés de titres comme Forfait peur, The Beach House, La Llorona, Fais moi peur et notre prochain documentaire original sur l’histoire de l’horreur queer. «

