Collingwood vs Richmond, les trimestres raccourcis critiqués dans le résultat austère

La décision de l’AFL de raccourcir les trimestres pour la saison 2020 a été vivement critiquée après une lutte acharnée à faible score entre Collingwood et Richmond.

Le thriller attiré, qui a vu les deux camps terminer avec 36 points chacun, a inscrit le score total le plus bas dans un match de l’AFL depuis 1999

Cependant, malgré la fin palpitante, de nombreux experts et fans se sont sentis volés après la dernière sirène avec des trimestres raccourcis de quatre minutes chacun.

Le capitaine de Collingwood, Scott Pendlebury, a également plaisanté après le match que la nature à faible score aurait frustré les fans.

Les joueurs des deux côtés se sont retrouvés avec un sentiment de vide après le tirage au sort du premier match depuis la pause (AAP)

« Je suis désolé pour tous ceux à la maison qui ont attendu trois mois et demi et qui obtiennent d’abord un match nul », a-t-il déclaré à Seven.

« Sans aucun doute, il y aurait quelques téléviseurs cassés. C’est tout simplement génial d’être de retour, repartir avec un match nul est frustrant, mais nous prendrons deux points et passerons à la semaine prochaine. »

L’ancienne star du premier ministre Hawthorn, Jordan Lewis, a été l’un des critiques, car il a expliqué comment le trimestre raccourci n’a pas permis aux équipes de capitaliser sur la définition de plans de match qu’elles auraient pu définir dans les premières parties des trimestres.

« 22 minutes (par quart) volent, ça passe absolument en tant que joueur », a-t-il déclaré à Fox Footy’s. Première fissure.

Scott Pendlebury n’a pas été impressionné par le résultat obtenu après que son équipe ait eu une avance de 24 points à un moment donné (Getty)

« Vous n’avez probablement pas assez de temps pour évaluer le déroulement du trimestre et faire un changement.

« Je ne suis pas fan des quartiers courts mais je comprends pourquoi ils l’ont fait.

« J’aime les trimestres plus longs, car cela vous donne une chance de casser un côté pendant 15-20 minutes, puis d’utiliser cette dernière période (d’un quart) pour vraiment capitaliser sur le travail que vous avez fait au cours des 20 dernières minutes. «

Collingwood et le grand Brian Taylor de Richmond ont également critiqué les trimestres plus courts sur les commentaires, tandis que d’autres grands retraités ont également fait leur apparition sur les réseaux sociaux.

Le retour enthousiaste de Richmond en deuxième mi-temps a perdu un point dans le thriller contre Collingwood (AAP)

« Je dois dire que je sais que c’est pour les circonstances cette année, mais je n’aime pas les trimestres raccourcis », a déclaré Taylor dans le commentaire de Seven.

« Je sais que c’est une mesure temporaire pour cette année et je pense que l’AFL est déjà sortie et a dit que cela ne se produira pas l’année prochaine, mais nous devons juste passer cette année et faire ce que nous pouvons pour ajuster le jeu. pour l’adapter. «

« Jetez un coup d’œil ici après le match. Pas beaucoup de soutien pour les quarts plus courts. En fait, aucun », a tweeté l’icône de Richmond Matthew Richardson.

« C’est bien d’avoir le footy. »

D’autres commentateurs et fans n’ont pas non plus été impressionnés par le concours à faible score.