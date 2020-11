Collingwood Jaidyn Stephenson – Kane Cornes attaque le club pour le traitement d’une jeune star

Le grand Kane Cornes de Port Adelaide a pris pour cible les Magpies pour leur traitement de la jeune star Jaidyn Stephenson au milieu des informations selon lesquelles le club cherche à décharger l’attaquant.

La période commerciale de ce mois-ci devrait garder Collingwood sur ses gardes avec un certain nombre d’étoiles liées aux sorties alors que le club cherche à signer à nouveau Darcy Moore et Jordan De Goey à la suite de l’accord monstre accordé à Brodie Grundy l’été dernier.

Le milieu de terrain Adam Treloar a fait la une de la liste des potentiels existants, bien qu’il soit entendu que le club est également prêt à laisser tomber Tom Phillips et Mason Cox si des équipes rivales viennent frapper à la porte.

Mais après que le journaliste de l’AFL Damian Barrett ait révélé que Stephenson, qui a encore plusieurs années à signer sur son contrat actuel, pourrait également être sur le point de sortir, beaucoup ont été confus sur ce que le club cherche exactement à faire.

Jaidyn Stephenson de Collingwood. (Getty) (Getty)

Matthew Lloyd, grand d’Essendon, a déclaré que la décision du club de déplacer Stephenson, 21 ans, ne l’avait pas « surpris » et espérait que la nouvelle servirait de « réveil » pour le vainqueur de l’Étoile montante 2018.

« Cela ne m’a pas surpris que son nom soit venu pour le commerce parce que je pense juste que le jeu vous marche un peu », a déclaré Lloyd Radio commerciale AFL.

« Quand il obtient de l’espace hors de la place des buts, c’est un très bon footballeur de l’AFL parce qu’ils ne peuvent pas gérer sa vitesse mais avec un contact physique ou des joueurs devant lui, que peut-il faire d’autre pour gagner du football?

«Cela pourrait aussi être un bon réveil pour lui.

« Jaidyn doit bien se regarder dans de nombreux aspects et peut-être que Collingwood est juste en train de le réveiller dont il a besoin. »

Cornes riposte aux « clowns » de Collingwood

Stephenson trouver son nom sur la table des échanges a également été une surprise pour beaucoup après avoir marqué 38 buts lors d’une première saison époustouflante et a été un contributeur clé à l’équipe des Magpies qui a fait la grande finale de l’AFL 2018.

Bien qu’il ait admis que la forme de Stephenson avait chuté après avoir été dans et hors du côté cette année, Cornes a déclaré qu’il était confus avec la décision du club de le déplacer.

« Cela me frustre un peu », a ajouté Cornes.

«Je pensais que son langage corporel et ses performances étaient médiocres, mais cela arrive parfois aux jeunes joueurs dans le jeu. Je pense que nous pouvons attendre trop des joueurs.

Jaidyn Stephenson (Getty)

«Je ne sais pas à quel point Jaidyn se prépare en dehors du terrain et quel genre de professionnel il est… fait-il tout pour être le meilleur joueur possible qu’il puisse être?

« Mais à la fin de la journée, il a 21 ans, il a marqué 38 buts lors de sa première saison à 18 ans, il a marqué 24 buts en 14 matchs l’année dernière avec quelques distractions hors du terrain et il a eu un mauvaise année cette année. «

Kornes, deux fois joueur australien et premier ministre avec le Power, ne pouvait pas comprendre pourquoi une mauvaise saison d’un joueur de 21 ans était une raison suffisante pour magasiner la jeune star.

« Une mauvaise année sur trois en tant que jeune joueur est assez courante », a-t-il déclaré.

« Donc, le premier signe de toute faiblesse dans son jeu Collingwood est comme, ‘Attendez, nous avons fini, nous sommes hors d’ici. Nous en avons fini avec toi Jaidyn, nous n’allons pas creuser, nous’ Nous n’allons pas développer votre jeu, nous n’allons pas travailler sur des domaines qui sont déficients. Nous n’allons pas établir la loi de ce que nous attendons hors du terrain pour tirer le meilleur parti de vous. soyez dérangé de faire ça, nous vous échangeons.

« Cela me frustre un peu et qu’allez-vous obtenir dans le repêchage pour un choix avec Jaidyn Stephenson qui est meilleur ou a plus de potentiel que Jaidyn Stephenson? »