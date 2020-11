Collin Morikawa, Tommy Fleetwood et d’autres joueurs à surveiller avant le DP World Tour Championship

Avant le championnat DP World Tour qui débute le 10 décembre, nous regardons trois joueurs qui pourraient briller autour de Jumeirah Golf Estates.

COLLIN MORIKAWA

Si l’Américain veut gagner lors de sa première apparition à Dubaï, la clé sera très probablement son jeu de fer serré, au cœur de son triomphe au championnat PGA en août. Quatre semaines avant cette superbe victoire majeure, il était à quatre coups au 16e trou à Muirfield et a réussi à devancer Justin Thomas dans un play-off pour sa deuxième couronne du PGA Tour. Pour ajouter à sa célébrité montante, le n ° 8 mondial s’est classé deuxième au Charles Schwab Challenge et a réalisé trois autres top-10 en 2020. Cela pourrait être une force autour du parcours de la Terre.

PATRICK REED

Le leader de Race to Dubai semble prêt pour une grande fin de saison à la suite d’une année productive à ce jour. Le joueur de 30 ans a résisté à un peloton empilé pour remporter le titre WGC au Mexique en février, ajoutant à sa deuxième place à Hawaï, troisième à Wentworth et six autres top-10 en 2020. La cohérence était personnifiée chez les majors cette année, se classant à égalité pour la 10e place au Masters plus une paire de top 15 à l’US Open et au PGA Championship. A une forme forte autour de Jumeirah Golf Estates après avoir partagé la deuxième place en 2018.

TOMMY FLEETWOOD

Le champion de Race to Dubai 2017 a connu une campagne mitigée, perdant dans un barrage face à Aaron Rai à l’Open d’Écosse et partageant la deuxième place à Abu Dhabi en début d’année. Parmi les autres résultats remarquables en 2020, citons une paire de tiers au Honda Classic et au Portugal Masters. Sur la grande scène, il a inscrit le top 20 au PGA Championship et au Masters. L’homme de Southport semble aimer les conditions des Émirats arabes unis, après avoir terminé deuxième en 2019, et dispose de tous les outils dans son arsenal pour conclure l’année en tant que n ° 1 européen pour la deuxième fois.

