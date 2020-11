Collin Morikawa et Patrick Reed confirmés pour le championnat DP World Tour

Le leader de la course à Dubaï, Patrick Reed, reviendra au DP World Tour Championship du 10 au 13 décembre, dans l’espoir de devenir le premier Américain à être sacré numéro un du circuit européen.

La star de la Ryder Cup, qui a remporté le Masters 2018, mène actuellement le classement Race to Dubai de plus de 450 points par rapport au vainqueur du trophée Harry Vardon 2017 Tommy Fleetwood, qui se rendra également à Jumeirah Golf Estates le mois prochain avec le champion PGA Collin Morikawa, Lee Westwood et Victor Perez.

Le joueur de 30 ans n’a pas caché son objectif de gagner la Race to Dubai depuis son adhésion à l’European Tour en 2015.

Le numéro 11 mondial a terminé deuxième derrière Danny Willett en 2018 sur le Earth Course et a également enregistré deux top dix en quatre apparitions dans la finale Race to Dubai.

Reed est revenu en tête du classement Race to Dubai après avoir terminé troisième au BMW PGA Championship à Wentworth, l’avant-dernier événement Rolex Series de la saison 2020.

Il a dominé le classement plus tôt dans l’année après sa victoire au championnat WGC-Mexique en février, son deuxième titre de champion du monde de golf.

«Gagner la course à Dubaï et l’Ordre du mérite des circuits européens a toujours été l’un de mes objectifs. Je me suis rapproché en 2018 et vous pouvez parier que je ferai de mon mieux pour gagner la première place », a déclaré Reed.

«Le DP World Tour Championship est un événement que j’attendais avec impatience depuis l’annonce de la saison reprogrammée et ce sera un excellent moyen de terminer 2020. Être un joueur mondial est certainement au premier plan de mon esprit en tant que professionnel. Découvrir de nouvelles cultures et jouer dans des conditions différentes m’aide finalement à devenir un golfeur et une personne plus équilibrés.

«J’aime rencontrer de nouveaux fans et voyager dans différentes parties du monde pour aider à développer le golf, et j’apprécie vraiment les différentes cultures et pays que nous visitons et pour pouvoir jouer sur certains des meilleurs parcours du monde, est un tel cadeau, et quelque chose que je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire.

Prêt à faire son premier départ dans un événement régulier du circuit européen, Morikawa espère terminer une saison incroyable avec une solide performance au championnat DP World Tour.

Le joueur de 23 ans est devenu le troisième plus jeune golfeur à remporter le championnat de la PGA lorsqu’il a triomphé au TPC Harding Park, établissant un nouveau record de pointage pour les 36 derniers trous du tournoi avec 129 coups.

«Je suis ravi de voyager à Dubaï et d’y jouer pour la première fois. J’ai eu l’occasion de jouer à l’extérieur des États-Unis à quelques reprises, ce que je pense qu’il est important de vivre tôt dans ma carrière, et j’ai hâte de jouer dans un nouvel environnement au Moyen-Orient », a déclaré Morikawa.

«L’opportunité de gagner la Race to Dubai est un plaisir et ce serait une excellente façon de terminer une année inoubliable.

