Colin Trevorrow pour explorer Atlantis avec Universal Pictures

Colin Trevorrow continuera à travailler avec Universal. Le prochain film du réalisateur après Jurassic Park: Dominion sera Atlantis. Le nouveau thriller verra le réalisateur explorer la ville mythique, avec une histoire de lui-même et Matt Charman. Dante Harper gérera le script. Il a précédemment travaillé sur Alien: Covenant, le premier projet de Bord de demain, et Gareth Edwards film à venir Pour toujours. Apparemment, Colin Trevorrow a eu l’idée du film en 2018, mais l’a gardé près de son gilet pour donner à ses amis FX un peu de temps pour faire un peu de développement sur le monde du film lui-même. Date limite a eu les nouvelles.

Atlantis différent des autres films de Trevorrow

« Contrairement aux incarnations précédentes de la ville mythique en tant que royaume sous-marin, Trevorrow’s Atlantis est situé sur un continent perdu dans l’océan Indien entre l’Afrique, l’Inde et l’Océanie. C’est une civilisation multiculturelle avec sa propre technologie de pointe. « Je ne sais pas; on dirait que cela pourrait être trop grand pour lui. Cela peut sembler étrange puisqu’il réalise actuellement son deuxième film, avec des dinosaures, mais cela ressemble à ce sera essentiellement un film sur écran vert de bout en bout. Il peut travailler avec n’importe quel budget de taille, que nous connaissons. Mais Colin Trevorrow peut-il jongler avec autant de travail numérique?

J’ai l’impression que c’est l’une des raisons pour lesquelles il a finalement été retiré de Star Wars: The Rise of Skywalker. Il avait certainement des concepts délirants, et selon qui vous demandez, certaines personnes voulaient les voir plus que ce que nous avions. Quelque chose me dit qu’un film massif comme celui-ci qui contient 90% d’effets est quelque chose qu’il ne peut tout simplement pas être capable de saisir fermement. Je me trompe peut-être, qui sait. C’est à Colin de me prouver le contraire. Sans les dinosaures cette fois.

