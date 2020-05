Colin Farrell s’ouvre sur le pingouin

Malgré des productions suspendues partout à Hollywood, y compris Matt Reeves ‘ Le Batman, nous avons une idée de la façon dont le premier film DC Extended Universe de Caped Crusader commence à prendre forme. L’une des surprises de casting les plus marquantes est Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / The Penguin. Il a parlé avec GMA de taquiner comment il entrait dans le rôle. « Je ne faisais que commencer, et j’ai hâte de revenir », a déclaré Ferrell. « La création de celui-ci, l’esthétique du personnage a été amusant, et je suis vraiment très excité de revenir et de l’explorer. Et je n’ai pas grand-chose à faire. J’ai une certaine quantité dans le film. Je suis pas du tout. Mais il y a quelques scènes savoureuses que j’ai dedans et ma création, et j’ai hâte de revenir. Ouais, j’ai vraiment l’impression que c’est quelque chose que je n’ai pas eu l’occasion d’explorer avant. Cela semble original et amusant. Mais je ne suis qu’au début du voyage, donc j’ai hâte d’y retourner et de vraiment y entrer. » Le vainqueur du Golden Globe a développé une profonde appréciation Homme chauve-souris franchise grandissant avec la série télévisée des années 1960.

Colin Farrell est un fan de Batman à vie

« C’est très excitant de faire partie de cet univers, et il y a juste certains mots qui font partie de mon lexique interne: Gotham City, Penguin, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent, toutes ces choses », a déclaré Farrell. « Batman de Tim Burton était en quelque sorte mon, non, j’ai aussi regardé l’émission de télévision d’Adam West. Donc Batman quand j’étais enfant, oui beaucoup, pas sous forme de bande dessinée mais l’émission de télévision que j’ai regardée avec ardeur quand j’étais Et puis, dans mon adolescence, j’ai vu la version de Burton et je l’ai adorée. Et puis, évidemment, j’étais un grand fan de ce que Chris Nolan a fait avec ce monde et comment il l’a ramené à la vie et lui a donné une immédiateté et une signification contemporaine. . Donc, juste pour faire partie, encore une fois, de ce folklore dont la mythologie est à nouveau vraiment cool. » Ce sera la deuxième fois que Ferrell incarne un méchant comique à son tour en tant que Bullseye dans Marvel. Daredevil (2003) ci-contre Ben Affleck. Reeves a réalisé et co-écrit le script avec Mattson Tomlin pour Warner Bros. Le film met également en vedette Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Peters Sarsgaard, Paul Dano, Jeffrey Wright, et John Turturro. Le Batman arrive au cinéma en octobre 2021.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!