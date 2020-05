Colin Farrell Penguin n’a pas « beaucoup à faire » dans The Batman – / Film

Homme chauve-sourisLa galerie « s rogues » est l’une des plus célèbres de l’histoire de la bande dessinée, avec une telle variété de méchants colorés et uniques que le Caped Crusader est souvent en danger d’être éclipsé. Mais alors que les bandes dessinées peuvent emballer chaque image avec des voyous et garder Batman comme star, les films sont souvent en danger de devenir difficiles à manier avec plus de trois méchants.

C’est pourquoi les gens regardent Matt Reeves« Le Batman avec un tel intérêt: le film de super-héros avec Robert Pattinson car le Caped Crusader devrait présenter une multitude de méchants célèbres de Batman, dont Catwoman, le Riddler, Penguin, Carmine Falcone, et peut-être plus encore. Comment Reeves a-t-il pu jongler avec autant de grandes personnalités dans un même film? Colin Farrell, qui incarne l’homme d’affaires retors le Pingouin, révèle que cela ne sera peut-être pas trop difficile en ce qui concerne son personnage, qui n’aura pas un rôle majeur dans le film.

Dans une interview accordée à GMA News, Farrell a révélé qu’il n’avait «pas grand-chose à faire» Le Batman, dans lequel il incarne le méchant de Batman Oswald Cobblepot / Penguin. Cependant, il mentionne « quelques-unes des scènes savoureuses que j’y ai » qui pourraient rassurer certains fans inquiets qu’une autre franchise majeure ne gaspille le charisme de Farrell:

«Je venais de commencer et j’ai hâte de revenir. La création de celui-ci, l’esthétique du personnage, a été amusante et je suis vraiment excité de revenir et de l’explorer. Et je n’ai pas grand-chose à faire. J’ai une certaine quantité dans le film. Je ne suis absolument pas là-dessus. Mais il y a quelques scènes savoureuses que j’ai dedans et ma création et j’ai hâte de revenir. Oui, j’ai vraiment l’impression que c’est quelque chose que je n’ai pas eu l’occasion d’explorer auparavant. C’est original et amusant. Mais je ne suis qu’au début du voyage, donc j’ai hâte de revenir et de vraiment me lancer. »

La dernière fois Homme chauve-souris le film en vedette tant de voyous majeurs était le bourré Batman et Robin, dont l’utilisation maladroite de trois méchants de Batman – M. Freeze, Poison Ivy et Bane – a établi officieusement le précédent selon lequel plus vous avez de méchants, pire est votre film. Même avec tant de voyous emblématiques dans le film, Batman et Robin a fini par transformer Bane en un homme de main glorifié, ce qui serait la principale crainte ici, d’autant plus que Farrell suggère qu’il ne joue pas un rôle majeur dans Le Batman. Mais Reeves est un réalisateur talentueux avec une maîtrise des épopées de genre tentaculaires, donc je doute qu’il fera du Pingouin de Farrell un peu plus qu’un homme de main. Donné Le BatmanLe cadre du film noir rapporté, il est probable qu’il apparaisse autant de personnages dans un noir: dans une scène de vol de scène avec des informations importantes, à ne jamais revoir.

Reeves avait précédemment commenté les multiples méchants dans le film, disant à THR: «Vous ne pouvez pas avoir Batman sans méchant. Il y aura une galerie de voyous. »

Le Batman étoiles aussi Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon, John Turturro en tant que patron du crime Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme nouveau personnage Gotham District Attorney Gil Colson, et nouveau venu Jayme Lawson en tant que candidate à la mairie nommée Bella Reál.

Le Batman est actuellement prévu pour une sortie le 1 octobre 2021, après avoir été repoussé d’une date d’été antérieure.

