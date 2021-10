Coldplay de retour sur scène en 2022 : le groupe annonce une tournée éco-responsable

Le groupe britannique Coldplay a annoncé son retour sur scène avec une tournée mondiale en 2022 qui sera aussi “durable que possible”, presque entièrement alimentée par des panneaux solaires et des batteries durables, deux ans après avoir supprimé les concerts promotionnels de son précédent album pour des raisons environnementales.

La tournée “Music Of The Spheres” sera alimentée par des batteries chargées à partir de sources renouvelables, a indiqué le groupe sur Twitter.

“Jouer en live et trouver la connexion avec les gens est finalement la raison pour laquelle nous existons en tant que groupe”, ont-ils expliqué, affirmant avoir planifié cette tournée depuis des années.

“En même temps, nous sommes très conscients que la planète est confrontée à une crise climatique. Nous avons donc passé les deux dernières années à consulter des experts en environnement afin de rendre cette tournée aussi durable que possible”, ont-ils déclaré.

La tournée démarre en mars, passe par l’Amérique centrale, l’Amérique du Nord et l’Europe, et se termine à Rio de Janeiro en septembre. Cependant, le groupe a promis que d’autres dates étaient prévues.

Pour générer de l’électricité pour les concerts, un plancher cinétique sous les pieds des spectateurs dans les stades et des vélos pédalés par les fans seront également utilisés.

Le chanteur Chris Martin avait annoncé en 2019 qu’ils interrompaient leurs concerts en tournée pour “travailler sur la façon dont notre tournée peut non seulement être durable (mais) comment elle peut être activement bénéfique.”

Le groupe sort “Music Of The Spheres”, son neuvième album, ce vendredi 15 octobre 2021.

Quelles sont les dates et lieu de concert de Coldplay en France ?

Chris Martin et sa bande s’arrêteront en France à l’été 2022. Pour avoir une chance de voir Coldplay en concert, c’est au Stade de France qu’il faudra aller et réserver son billet pour le samedi 16 juillet ou le dimanche 17 juillet 2022. La vente de billet de sera possible qu’à compter du vendredi 22 octobre à 10h00, une semaine après la sortie de son album “Music Of The Spheres”. Nous ne savons donc pas encore à quels prix les billets seront en vente mais nous vous tiendrons bien évidemment informés !