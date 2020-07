Colbert ouvre un restaurant italien fasciste pour la «  police secrète de Trump  » à Chicago (vidéo)

Comme souvent, « The Late Show With Stephen Colbert » a lancé l’épisode de mardi avec un petit sketch ouvert à froid. Cette fois, le sujet du sketch était les agents fédéraux du département de la sécurité intérieure qui ont fait des ravages à Portland – et que l’administration Trump enverra ensuite à Chicago.

Le sketch ici a pris la forme d’une publicité pour un faux restaurant italien à Chicago qui veut répondre aux besoins des forces fédérales qui interfèrent avec des manifestations pacifiques et arrêtent des citoyens américains sans motif. Le nom du restaurant? Emporium de boeuf italien fasciste Frank. Alors que vous pensez peut-être cette n’est pas très subtile, jetez un œil à la signalisation, qui présente l’aigle impérial allemand, qui était un symbole nazi proéminent, ainsi que le slogan «Faire fonctionner le bœuf à l’heure depuis 1982.»

Le propriétaire de cet établissement fier, joué par l’écrivain Brian Stack de «The Late Show With Stephen Colbert», a continué cette tendance d’être extrêmement peu subtile avec un ton extrêmement peu subtile pour les intrus fédéraux. Vous pouvez regarder le sketch ci-dessous.

Lire aussi: Colbert imagine la version Trump de ‘Good Will Hunting’ (vidéo)

Sur #LSSC ce soir: les troupes fédérales à Chicago ont un endroit pour manger. pic.twitter.com/NZNPpQd6gI – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 22 juillet 2020

«Êtes-vous un membre de la police secrète de Trump qui vient à Chicago? Avez-vous aussi faim? Alors entrez dans le Fascist Frank’s Italian Beef Emporium. Tout comme vous, la source de notre viande de bœuf italienne est inconnue, non réglementée et douteusement légale », a déclaré l’homme, qui peut être ou non le fasciste Frank lui-même (Stack est un peu jeune pour avoir ouvert un restaurant en 1982).

En tout cas, le pitch a continué.

«C’est le moyen idéal pour se détendre après une longue journée de crânes à écraser et de dénier aux gens leurs droits constitutionnels», a-t-il déclaré. «Et maintenant, vous pouvez profiter de notre spécial paramilitaire. Flashez simplement vos attaches zippées et obtenez un combo déjeuner Keeper of the Peace! C’est un bœuf italien moyen, des frites et 32 ​​onces de gaz lacrymogène pour seulement 5,99 $. Ou juste me battre et prendre – vous êtes au-dessus de la loi!

Lire aussi: Seth Meyers sur le test cognitif de Trump: « Il est possible que ce soit le premier test qu’il ait jamais passé » (Vidéo)

«C’est le sud de Frank fasciste de la boucle. Où notre bœuf est le plus maigre de Musso en ville.