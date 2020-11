Colbert ne connaît que l’entreprise de déménagement pour faire quitter la Maison-Blanche à Trump (vidéo)

Les États-Unis sont actuellement dans une sorte de limbe, Joe Biden remportant l’élection présidentielle et Donald Trump refusant d’accepter cette réalité. Mais «The Late Show With Stephen Colbert» a une solution potentielle à ce problème: une entreprise de déménagement qui se spécialise dans le traitement des «présidents à mandat unique qui ne partiront tout simplement pas.

Ce morceau vient de l’un des petits mini-croquis ouverts à froid avec lesquels «The Late Show With Stephen Colbert» commence généralement avant la séquence de titre. L’un des plus communs de ces morceaux «Colbert» est la fausse publicité télévisée locale, et mercredi nous en avons eu une autre pour une fausse compagnie de déménagement appelée FU-Haul.

Le sketch a commencé, comme par un bref résumé du contexte de la blague. Dans ce cas, il a cité un article de CNN qui disait:

«Sans le feu vert pour commencer à planifier un déménagement hors de la Maison Blanche dans 64 jours, il n’y a pas d’emballage pour commencer et pas de camions de déménagement à réserver, laissant les employés dans les limbes de ‘Restons-nous ou partons-nous?’ «

Et c’est là que la publicité a débuté. Vous pouvez regarder le sketch complet de «Late Show With Stephen Colbert» ci-dessous.

Sur #LSSC ce soir: L’entreprise de déménagement dont notre président actuel a besoin. pic.twitter.com/wHFMYmGSYr – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 19 novembre 2020

«Connaissez-vous quelqu’un qui a perdu son bail à cause d’élections libres et régulières, mais qui refuse de déménager? Alors appelez FU-Haul, le chef de file de la révocation des présidents d’un mandat qui ne partiront tout simplement pas! » Le narrateur a proclamé.

«Nous emballerons soigneusement le paquet obsolète et le ferons rouler. Que ce soit à travers la ville ou via un cargo sans destination spécifique, c’est aussi simple que cela.

Mais les blagues dans cette esquisse de «Colbert» ne sont pas seulement venues aux dépens de Trump.

« Et FU-Haul fait un travail minutieux en éliminant toutes les ordures associées », a déclaré le narrateur, alors que les téléspectateurs sont traités à une image de Jared Kushner et Don Jr transportés dans des boîtes en carton.

«Alors appelez FU-Haul aujourd’hui. Souvenez-vous de notre devise », dit le narrateur pour terminer le sketch. Mais il n’a pas lu la devise – au lieu de cela, ils ont sorti un clip de Trump criant «Sortez-le d’ici!»