Colbert dit que «  Trump est un fasciste  », supplie les républicains de s’exprimer (vidéo)

Dans l’épisode de jeudi de «The Late Show», Stephen Colbert a abandonné les blagues pour son monologue et a plutôt livré un commentaire passionné et émotionnel inspiré d’un discours troublant que Donald Trump a prononcé jeudi. Dans ses remarques, Colbert a dénoncé Trump comme «un fasciste», a souvent refoulé ses larmes et a quasiment supplié les républicains de parler avant qu’il ne soit trop tard.

Si vous n’êtes pas sûr de ce dont nous parlons, quelques heures après que l’espoir démocrate à la présidentielle eut prononcé un bref discours exhortant les électeurs à rester calmes et à laisser le processus de dépouillement se poursuivre, Trump a prononcé un discours très différent plein de fausses déclarations et d’accusations sans fondement électorales. fraude dans tout le pays. Plus précisément, il a affirmé qu’il gagne si seuls les bulletins «légaux» sont comptés, et si Joe Biden gagne, c’est parce que les bulletins «illégaux» ont été comptés.

Le discours s’est avéré hors de propos pour la plupart des réseaux d’information, dont la plupart ont littéralement cessé de le diffuser et se sont plutôt concentrés sur la vérification des mensonges évidents de Trump. CNN a catégoriquement qualifié Trump de «pathétique», et même Fox News a remis en question les affirmations sans fondement de Trump. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Ce spectacle inquiétant était très présent dans l’esprit de Colbert lorsqu’il a lancé le défilé tardif dans un ensemble entièrement noir. «C’est pourquoi je suis habillé pour un enterrement. Parce que le président essaie de tuer quelque chose », a-t-il dit pour lancer les choses.

Plutôt que de résumer, nous publierons ses remarques dans son intégralité ci-dessous. Vous pouvez également regarder le tout ci-dessus, ou cliquez ici.

«Vers 19 heures, le président est sorti dans la salle de briefing de la Maison Blanche et a menti pendant 15 minutes. Juste des trucs absurdes sur les dépotoirs de vote illégaux, et les fonctionnaires électoraux corrompus, et les cabales secrètes de comptage démocrate et, je ne sais pas, les certificats de naissance longs probablement. C’est tout pareil. Et si vous ne saviez pas que Joe Biden s’approchait de 270, Donald Trump vient de fournir toutes les preuves dont vous aurez besoin.

«Histoire vraie, je porte du noir ce soir parce que je m’habillais cet après-midi, et j’ai pensé ‘il pourrait essayer des manigances, et il pourrait être approprié d’essayer de raconter des blagues tout en portant quelque chose de sombre, s’il suit cette voie sombre. ». Et je ne suis pas un prophète, c’est juste qu’il est si prévisible.

«Depuis des semaines, nous parlons de la façon dont il y aurait un ‘mirage rouge’ et de la façon dont tous ces bulletins de vote Biden exceptionnels pourraient laisser Joe se rattraper, et que Trump sortirait probablement, je ne sais pas, Jeudi, peut-être l’heure des nouvelles du soir, et prétendez qu’il a gagné et accusez tout le monde de tricher. Le gars n’a pas d’autre équipement, obtenez un nouvel acte!

À ce stade, Colbert a diffusé un clip de 2016 dans lequel Trump a déclaré qu’il accepterait les résultats de l’élection «si je gagne», puis a déclaré: «Nous savions tous qu’il le ferait», alors qu’il semblait étouffer ses larmes. Après avoir pris environ 15 secondes pour se ressaisir, Colbert a continué les larmes aux yeux:

«Ce que je ne savais pas, c’est que ça ferait tellement mal. Je ne m’attendais pas à ce que cela me brise le cœur. Pour lui de caser une ombre noire sur notre rite le plus sacré, depuis la salle de briefing de la maison blanche. Notre maison, pas la sienne. C’est dévastateur. C’est déchirant pour la même raison que je ne voulais pas qu’il ait un COVID. Certainement pourquoi je voulais qu’il survive. Parce qu’il est le président des États-Unis. Ce bureau signifie quelque chose. Et ce bureau devrait avoir un peu de décence.

«Maintenant, nous avons toujours su qu’il laisserait une tache là-bas, et pas seulement de sa poudre bronzante pour les fesses, parce que tout ce qu’il a fait – tout – est maintenant en quelque sorte un« comportement présidentiel ». Y compris cela. À moins que chaque personne ne rejette ce qu’il vient de faire. Et cela signifie que pour tout le comportement prévisible au cours des derniers jours et des 4 dernières années, quelque chose d’imprévisible doit maintenant se produire: les républicains doivent prendre la parole. Tous. »

«Parce que pour que le mal réussisse, il suffit que les hommes bons ne fassent rien. Alors dites quelque chose maintenant, républicains. Pas plus tard, pas après avoir mis votre doigt dans le vent ou à l’endroit où vous voulez le mettre. Maintenant. »

«C’est dans votre meilleur intérêt. Vous n’avez survécu que jusqu’à présent parce que beaucoup d’électeurs ne voulaient pas tout ce qui était si évident pour tant d’entre nous: que Donald Trump est un fasciste. Et quand il s’agit de démocratie contre fascisme, je suis désolé, il n’y a pas de «bonnes personnes des deux côtés». Il faut donc choisir, Donald Trump ou le peuple américain. C’est le moment de descendre du train Trump. Parce qu’il vient de vous dire où va le train, et ce n’est pas un train de voyageurs. Et il vous en chargera un jour aussi.

«Maintenant, en l’absence d’hommes bons, qu’en est-il de Mitch McConnell? At-il dit quelque chose? Qu’a t’il dit? Il a refusé de commenter. D’ACCORD. Mitch McConnell a refusé de commenter. La maxime de la loi est qui tacet consentire – «qui se tait donne son consentement». Alors Mitch, nous vous avons entendu haut et fort. Vous êtes d’accord avec ça. Ce n’est même pas un appel difficile. Il est dans votre intérêt de soutenir le décompte des votes. C’est comme ça que vous avez obtenu vos emplois. Mais je suppose que Mitch McConnell dit qu’il a également été réélu à la suite de votes frauduleux, et qu’il s’accroche au Sénat à cause d’élections frauduleuses dans d’autres États, les républicains ont pris des sièges à la maison à cause d’élections frauduleuses, alors les expulser tous?

«C’est ce que dit votre silence, Mitch McConnell? Parce que les Américains vont compter autre chose, à partir de maintenant. Ils vont compter qui était prêt à dénoncer Donald Trump qui tentait de tuer la démocratie. Et ils compteront qui gardera le silence face à cette attaque désespérée contre l’institution fondamentale de cette très grande nation. Parce qu’il vient d’attaquer ce qui vous rend le plus génial, et il est temps pour vous tous de dire ce que vos chapeaux ont crié.

«À propos, si Donald Trump a raison, si Joe Biden a tiré les ficelles dans les coulisses des États républicains comme l’Arizona et la Géorgie, tout en se coordonnant avec les États démocratiques comme la Pennsylvanie et le Nevada, le Wisconsin et le Michigan, et en jetant le hareng rouge de laisser les républicains garder le Sénat et gagner quelques sièges à la maison, tout en supprimant à peine Donald Trump?

« Sensationnel. Je veux dire, bravo à ce niveau de coordination interétatique. Je veux dire que quiconque pourrait accomplir autant de choses à la fois, maintenant, serait vraiment le président dont nous avons besoin pendant une pandémie mondiale.

«C’est celui que j’aimerais vraiment pouvoir jurer. Mais je vais dire ceci: nous n’allons pas vous montrer une seconde de ce que cette triste et effrayante fraude a dit ce soir. Parce que c’est du poison, et je t’aime bien. Il peut aspirer le silence.

Colbert a conclu en montrant un clip de mercredi d’un partisan de Trump chahutant le responsable du Nevada, Joe Gloria, qui est resté calme tout au long de la rencontre bizarre.

«Joe Gloria a pris une profonde inspiration et a fait son travail», a déclaré Colbert. «C’est ce que nous devrions tous faire. Reste cool. «