Cody Walker, Rabbitohs de Sydney Sud, Peter Sterling

L’analyste de la NRL, Peter Sterling, a envoyé un avertissement aux équipes au sujet du retour de Cody Walker pour les Rabbitohs de South Sydney.

Walker a raté deux matchs de la LNR en raison de son rôle dans un combat en décembre dernier, mais il a joué un rôle clé en aidant les Rabbitohs à mettre fin à une séquence de trois défaites en battant les Gold Coast Titans le week-end.

Walker a obtenu une passe décisive pour faire passer Dane Gagai sur la ligne d’essai et a traversé le terrain avec une énergie qui manquait en son absence.

Sterling a souligné la valeur de Walker pour South Sydney avec une série de matchs en première mi-temps alors que les Rabbitohs menaient 12-6.

« Cody Walker est si important pour cette équipe », a déclaré Sterling, avant de revoir la bande.

« Latrell Mitchell est plaqué … le jeu suivant, il a balayé tout autour, a parcouru 30-40 mètres pour éloigner son ailier au quatrième plaquage » [on the right] et puis entrant dans le dernier plaquage, il est revenu 30-40 mètres pour prendre le terrain central de football, mettre le coup de pied dans le coin, avec une précision précise, et Anthony Don, le ballon le frappe alors ils reviennent pour la chute de ligne -en dehors.

« J’ai mentionné auparavant qu’Adam Reynolds, je ne le considère pas comme un demi-coureur, il est donc important qu’il soit complété par quelqu’un qui est prêt à couvrir ces mètres comme le fait Cody Walker. Il était fantastique pour eux. »

Peter Sterling analyse Cody Walker (neuf)

« C’est quelque chose qui a attiré mon attention là-bas lors de ses déplacements sur le terrain quand ils ont le ballon.

« Dans ce match, je pense que Jaydn Su’A a eu son meilleur match pour South Sydney depuis qu’il les a rejoints, je pensais que Tom Burgess était exceptionnel, tout comme Cameron Murray dans les attaquants, mais Cody Walker était la cerise sur le gâteau. »

La vitesse et la mobilité que Walker apporte aux moitiés maintenant qu’il est de retour devraient voir le cinq-huitième capitaliser davantage sur la nouvelle « règle des six à nouveau » une fois qu’il enchaînera quelques matchs de plus et gagnera plus en condition physique.

Faits saillants de la LNR: Rabbitohs v Titans – Round 5

« Je pense que c’est à ce moment-là que je joue mon meilleur foot, quand je suis au-dessus de la ligne publicitaire, que je vais à la défense avec vitesse », a déclaré le joueur de 30 ans cette semaine.

« J’étais un peu gazé en seconde période, après une longue pause.

« Mais c’est un pas dans la bonne direction. »

Sterling a déclaré que la performance de South Sydney contre les Titans était un signal de mauvais augure que les Rabbitohs auraient peut-être finalement démarré pour la saison 2020.

« Je pensais qu’ils étaient bons contre Melbourne. Je pense qu’ils ont appris de leur deuxième mi-temps contre Melbourne, l’ont affronté contre la Gold Coast et je ne voudrais pas les jouer dans les deux prochaines semaines », a déclaré Sterling.