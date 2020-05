Cody Walker combattant des séquences vidéo, analyse de Darren Lockyer

Darren Lockyer s’attend à ce que Wayne Bennett ait les Rabbitohs prêts à partir pour leur gros blockbuster du vendredi soir contre les Roosters lorsque la compétition reprendra la semaine prochaine, malgré la dernière controverse qui a frappé Redfern.

Hier soir, le journaliste de Nine News, Danny Weidler, a annoncé que Cody Walker était allé à la police pour signaler un incident de chantage, la star cinq huitième affirmant qu’on lui avait demandé 20 000 $ pour garder une vidéo de lui donnant des coups de pied à un homme dans la poitrine. des médias.

Cet après-midi, cette vidéo est tombée dans le domaine public, garantissant que Sydney Sud passera une autre semaine dans les titres après la révélation de la semaine dernière que James Roberts était de retour dans une clinique de réadaptation pour la troisième fois et la grande histoire d’avril qui a suivi les brèches de distanciation sociale de Latrell Mitchell pendant un camp sur sa propriété en dehors de Taree.

Cody Walker de South Sydney (Getty)

La vidéo qui a fait surface aujourd’hui (vous pouvez la regarder dans le lecteur vidéo en haut de l’histoire) montre Walker volant de la gauche et donnant un coup de pied au karaté à un autre homme torse nu qui était sur le point de se battre avec une troisième personne.

Walker est plus tard vu marchant dans une rue vide avant de se retourner et de menacer de combattre l’homme à nouveau, seulement pour que des amis se mettent sur son chemin et le tirent de la scène.

Les images auraient eu lieu à Casino, sa ville natale dans l’extrême nord de l’État, en octobre dernier.

Walker fait l’objet d’enquêtes par la police et l’unité d’intégrité de la LNR, mettant un nuage sur son implication dans le premier match des Rabbitohs le 29 mai.

Bien que son absence soit un coup dur pour les chances de South Sydney de battre les deux premiers ministres en titre, a déclaré Lockyer. Large monde du sport aucun entraîneur n’était équipé pour faire face à une accumulation rocheuse comme Bennett.

« Je pense que la première chose qu’il a toujours faite, c’est qu’il a le dos des joueurs et qu’il les a soutenus à travers ce genre de choses », a déclaré Lockyer.

« Il a été très favorable à Latrell avec le dialogue qui se déroule autour de lui en ce moment et je suis sûr qu’il fera sentir à Cody Walker qu’il est juste derrière lui également.

« L’une des grandes forces de Wayne est qu’il fait jouer ses joueurs pour lui, donc en les soutenant publiquement, que leur forme n’ait pas été excellente ou qu’il se soit passé quelque chose hors du terrain, il l’a toujours fait et a montré ce facteur de soin. »

« Les joueurs savent qu’il se soucie d’eux et en retour ils veulent jouer pour lui et c’est la même chose quand il essaie de détourner le projecteur des joueurs et de le mettre sur lui-même, c’est pour protéger ses joueurs, et encore une fois cela renforce la motivation des joueurs qui veulent jouer pour lui. «

Wayne Bennett avec Latrell Mitchell (Getty)

Bien que l’état de la disponibilité de Walker pour le choc des Rabbitohs Round 3 soit encore inconnu, Roberts s’affirme comme un partant probable après son passage en cure de désintoxication.

La semaine dernière, Bennett était catégorique sur le fait qu’il persévérerait avec Mitchell au poste d’arrière malgré la tentation de le ramener au centre si Roberts n’était pas disponible.

Cependant, la perspective de l’indisponibilité de Walker pourrait à nouveau inciter à une conversation sur un changement de position pour Mitchell, Lockyer le considérant comme un candidat solide à remplacer à cinq huitièmes.

« D’une certaine manière, peu importe qui irait là-bas, ils n’auront qu’à s’adapter à ce qu’ils ont », a déclaré Lockyer.

« Adam Reynolds est un demi-organisateur, il fait venir l’équipe dans le parc, Cody ajoute ce facteur X, ce qui pourrait venir de Latrell.

« Peut-être y a-t-il une chance extérieure que (Alex) Johnston puisse jouer à l’arrière et Mitchell pourrait aller à cinq huitièmes. C’est une option. »

Bennett est connu pour être un maître de la galvanisation de ses équipes dans une crise et il devra à nouveau travailler sa magie pour garder les Rabbitohs concentrés sur l’énorme tâche qu’ils ont devant eux contre les Roosters sans victoire vendredi prochain.

Lockyer a déclaré que toutes les distractions rendraient les 15 ou 20 premières minutes de ce match d’autant plus importantes.

Latrell incliné pour la place centrale

« J’ai toujours senti que le début de votre performance était assez crucial à un moment comme celui-ci », a déclaré Lockyer.

« Si vous avez ces distractions hors du terrain et que vous ne commencez pas bien, cela peut en quelque sorte ramper dans l’esprit des joueurs que c’est la raison. »

« Mais si vous allez là-bas avec un peu de motivation et que vous commencez bien le match, cela peut rapprocher l’équipe et continuer à créer une grande performance contre une certaine adversité.

« Comme c’est souvent le cas dans ce genre de circonstances, nous le saurons de toute façon d’ici la demi-heure. »