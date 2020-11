Cody Walker aura du mal à trouver un rôle pour NSW Blues, dit Phil Gould

Le grand champion de la ligue de rugby, Phil Gould, se dit incertain de la place du meneur de jeu Cody Walker dans l’équipe de la Nouvelle-Galles du Sud avant l’ouverture de la série Origin de mercredi.

Walker a été nommé sous le maillot n ° 14 et sortira du banc pour les Blues lorsqu’ils affronteront les Maroons à Adelaide Oval.

Le cinq-huitième de South Sydney a joué pour la dernière fois pour les Blues lors d’une défaite dans le premier match l’an dernier, où il a rejoint Nathan Cleary en mi-temps. Il a été critiqué pour sa performance et a chuté de côté alors que les Bleus gagnaient la série 2-1.

Avec l’entraîneur des Blues Brad Fittler avec le débutant Luke Keary aux côtés de Cleary dans les mi-temps, Gould dit qu’il ne voit pas de plan clair pour que Walker soit sur le terrain.

À moins d’un revers sur blessure à l’arrière James Tedesco, où Walker et Clint Gutherson se sont entraînés comme couverture la semaine dernière, Gould a déclaré qu’il n’y avait pas de rôle évident pour le remplaçant cinq huitième étant donné qu’il est un spécialiste plutôt qu’un véritable utilitaire.

Cody Walker (Getty)

« Où amenez-vous Cody Walker dans le jeu et comment faites-vous entrer Cody Walker dans le jeu? » Gould a demandé au Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus Podcast.

« Que propose-t-il en tant que joueur de banc? Je ne pense pas que ce soit un type que vous pouvez amener au lock-out et je ne pense pas qu’il joue à une autre position.

«Ils l’ont un peu entraîné à l’arrière et je pense qu’il serait l’option arrière si quelque chose arrivait à James Tedesco pendant le jeu.

« A part ça, il est assis sur le banc et vous vous demandez: » Comment est-ce qu’il entre dans le match? «

« Avant, c’était Tyrone Peachey dans ce maillot n ° 14 et il pouvait venir et faire quelque chose. Mais je me demande comment Cody entre dans la compétition et dans une position où il peut avoir un impact. »

Keary sur le partenariat Cleary Blues

Gould, l’entraîneur des Blues le plus titré de tous les temps ayant remporté six de ses huit séries à la barre entre 1992 et 2004, a déclaré qu’à moins que Luke Keary ne tombe avec une autre commotion cérébrale, qui l’a préoccupé ces dernières années, Walker serait le plus probablement être amené sur le terrain en tant qu’attaquant, ce qui pourrait créer des problèmes dans la ligne défensive.

« Pouvez-vous voir la Nouvelle-Galles du Sud à n’importe quel stade du match en remplaçant Nathan Cleary ou Luke Keary? Je ne vois pas cela se produire », a déclaré Gould.

«Alors, à quoi sert-il si l’une des moitiés ne tombe pas?

« Je suppose que vous devez avoir une couverture pour Luke Keary parce qu’il n’a besoin que d’un bonk sur le scone et généralement il part pour une HIA. Il couvre pratiquement ce poste, je pense.

«A part ça, où le faites-vous entrer dans le jeu et où le jouez-vous?

« Si vous avez besoin d’un essai avec 10 ou 15 minutes pour jouer et que vous avez des problèmes, je suppose que vous pouvez courir le risque de le jeter au lock-forward mais vous allez affaiblir votre défense au milieu. »