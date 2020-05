Cody Rhodes et Dave Meltzer expliquent pourquoi AEW n’aura pas de figure d’autorité

Star AEW et vice-président exécutif Cody Rhodes est allé sur Twitter pour répondre à une question des fans sur le moment où AEW introduira une figure d’autorité. Apparemment, la réponse à cette question n’est jamais. Rhodes a dit que cela ne se produirait pas à AEW, et Dave Meltzer, qui fait la promotion d’AEW sur Twitter et dans son bulletin Wrestling Observer, a accepté. « Avec un peu de chance, » Rhodes tweeté en réponse à la question sur une figure d’autorité dans AEW. « Le public n’est pas stupide, il sait qui est la direction. Les éléments d’autorité semblent insultants à cette époque. Ce n’est que mon avis, car il existe de nombreuses façons amusantes de le faire et je les respecte. » Meltzer ajoutée du propriétaire AEW et de la marque de l’argent Tony Khan, « Sérieusement, personne ne veut que Khan soit un personnage de télévision et fasse un angle de blessure travaillé. Comme personne. »

Le degré d’intelligence ou de stupidité du public est une question qui pourrait être débattue, mais l’utilité d’une figure d’autorité de nos jours n’est guère contestée. Bien que les figures d’autorité à l’écran dans la lutte aient été courantes pendant de nombreuses années, elles ont généralement joué un rôle très limité de faire des matches et d’appliquer les règles. Cependant, suite au Montreal Screwjob et au brouillage des frontières entre kayfabe et réalité au début de l’ère WWE Attitude, le rôle de la figure d’autorité s’est transformé en quelque chose de très différent. Le personnage du boss du talon de Vince McMahon a servi de feuille parfaite pour Stone Cold Steve Austin, ce qui a sans doute été la plus grande période de boom de l’histoire moderne pour le monde de la lutte. Cependant, la nature de l’entreprise de lutte signifie que lorsque quelque chose fonctionne, les entreprises de lutte essaieront la même chose encore et encore dans l’espoir de retrouver ce même succès, généralement avec des rendements décroissants, dans les années précédant la formation d’AEW.

Dans les années qui ont suivi, la figure de l’autorité du talon a été exécutée des dizaines de fois depuis à des degrés divers de succès dans plusieurs sociétés de lutte, mais aucune n’a retrouvé la gloire de la course au talon originale de McMahon. De nos jours, l’angle est aussi joué que possible et il semble peu probable que la WWE, AEW ou toute autre société puisse trouver un moyen de le faire fonctionner sans lui donner une décennie ou deux de repos. Et donc, c’est une bonne chose qu’EAW ne prévoie pas de faire de Tony Khan une figure de type M. McMahon de sitôt.

