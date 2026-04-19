Codex History Manager : enfin un historique d’IA qui ne perd rien

Un développeur vient de publier une extension GNOME qui résout un problème agaçant de l’IA : perdre ses conversations importantes avec Codex (l’assistant IA de programmation d’OpenAI). Baptisée Codex History Manager, elle sauvegarde automatiquement tout votre historique — localement sur votre machine ou en ligne — et permet de le retrouver instantanément.

Ce que ça fait concrètement

L’extension s’intègre directement dans votre environnement GNOME (l’interface graphique de nombreuses distributions Linux). Chaque conversation avec Codex est archivée automatiquement. Vous pouvez ensuite :

Filtrer en direct parmi vos échanges passés (par date, mot-clé, projet)

parmi vos échanges passés (par date, mot-clé, projet) Exporter en Markdown pour documenter vos projets ou partager des solutions

pour documenter vos projets ou partager des solutions Connecter l’historique à d’autres outils via un serveur MCP (Model Context Protocol) en lecture seule — utile pour intégrer vos anciennes conversations dans de nouveaux workflows IA

Exemple d’usage : vous avez demandé à Codex comment configurer un serveur Nginx il y a trois mois. Au lieu de reformuler la question, vous retrouvez la conversation en deux clics et réutilisez la réponse exacte.

Pour qui c’est utile

Principalement les développeurs sous Linux (Ubuntu, Fedora, Debian avec GNOME) qui utilisent Codex régulièrement. Si vous codez, que vous posez 10-20 questions par jour à l’IA et que vous perdez du temps à rechercher d’anciennes réponses, cette extension peut vous faire gagner 30 minutes par semaine.

Le serveur MCP est plus technique : il permet d’exposer votre historique à d’autres applications compatibles (éditeurs de code, systèmes de documentation). Mode lecture seule = sécurité renforcée, rien ne peut modifier ou supprimer vos données.

Ce qu’il faut savoir

Disponibilité : L’extension est open source et gratuite. Installation via GitHub (lien dans les dépôts GNOME à venir). Nécessite GNOME 40 ou supérieur et un accès à Codex (abonnement OpenAI requis).

Stockage : Vous choisissez entre stockage local (données sur votre machine uniquement) ou distant (serveur personnel ou cloud). Pas de synchronisation automatique via les serveurs de l’auteur — votre historique reste privé.

Limites : Fonctionne uniquement avec Codex pour l’instant, pas avec ChatGPT, Claude ou d’autres modèles. L’export Markdown ne préserve pas le formatage de code complexe (tableaux, diagrammes). Le MCP server est en lecture seule : impossible de modifier l’historique depuis une autre application.

Contexte technique : Le projet s’appuie sur le protocole MCP (Model Context Protocol), un standard émergent pour faire communiquer les outils IA entre eux. Encore expérimental en 2026, mais adopté progressivement par les éditeurs de code comme VS Code et Cursor.

Les performances des outils IA mentionnés peuvent varier selon les usages et évoluent rapidement. Vérifiez les tarifs et conditions directement auprès des éditeurs.