Codes de téléchargement numérique – / Film

Tout comme Saoirse Ronan le dit avec emphase dans Petite femme, « Femmes! » Et en l’honneur des femmes et des meilleurs documentaires féminins de leur bibliothèque, Magnolia Pictures organise un concours de codes de téléchargement numérique avec / Film. Si vous souhaitez un code de téléchargement numérique gratuit pour des films comme RBG, la plongée ultra-cool dans la vie de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg; ou Iris, Hommage d’Albert Maysles à la décoratrice éclectique Iris Apfel; ou Kusama: Infinity, sur l’artiste japonais révolutionnaire Yayoi Kusama; et plus encore, participez au concours / Film.

Lisez la suite pour obtenir des détails sur la façon de gagner.

/ Film propose des codes de téléchargement numérique pour Magnolia RBG, Iris, Kusama: Infinity, Toni Morrison: The Pieces I Am, Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins, et Vénus et Serena dans un concours auquel vous pouvez participer maintenant.

Pour participer au concours, envoyez-nous un e-mail à slashfilmcontestentries@gmail.com avec les mots «Magnolia Influential Women Giveaway» dans la ligne d’objet, avec le film pour lequel vous souhaitez le code de téléchargement numérique. Ensuite, dans le corps de l’e-mail, parlez-nous de la puissante militante, politicienne, écrivaine, artiste, athlète ou figure prolifique qui vous a inspiré, et pourquoi. Nous choisirons les réponses que nous aimons le mieux et nous enverrons par e-mail aux gagnants leurs codes gagnants.

Voici les films pour lesquels nous proposons des codes de téléchargement numérique:

RBG (2018), réalisé par Julie Cohen, Betsy West

Un portrait intime d’une rock star improbable: la juge Ruth Bader Ginsburg. Avec un accès sans précédent, les cinéastes explorent comment ses premières batailles juridiques ont changé le monde des femmes.

Iris (2014), réalisé par Albert Maysles

Le réalisateur Albert Maysles rend hommage à la nonagénaire Iris Apfel, l’architecte d’intérieur à l’esprit vif et de longue date et champion de la mode éclectique.

Kusama: Infinity (2018), réalisé par Heather Lenz

Le parcours de l’artiste Yayoi Kusama, d’une éducation conservatrice au Japon à sa renommée en Amérique dans les années 1960.

Raise Hell: La vie et l’époque de Molly Ivins (2019), réalisé par Janice Engel

La vie et l’œuvre de Molly Ivins, journaliste politique du Texas, auteur à succès et guerrière de Bill of Rights.

Toni Morrison: Les pièces que je suis (2019), réalisé par Timothy Greenfield-Sanders

L’auteur Toni Morrison dirige une assemblée de ses pairs, critiques et collègues sur une exploration de la race, de l’histoire, de l’Amérique et de la condition humaine.

Vénus et Serena (2012), réalisé par Maiken Baird, Michelle Major

Les cinéastes Maiken Baird et Michelle Major suivent les sœurs et les champions de tennis Venus et Serena Williams sur et hors des courts à la fois pour lutter contre les problèmes de santé et la controverse médiatique.

