CoD: Black Ops Cold War – Le joueur est indigné par les exigences en matière d’armes

Déjà au début de Call of Duty: Guerre froide Black Ops De nombreux joueurs sont confrontés au défi de pouvoir améliorer leurs armes de la meilleure façon possible.

Le jeu de tir d’action a célébré sa sortie hier et a plongé la communauté dans l’un des jeux multijoueurs les plus populaires de notre époque. Pour de nombreux joueurs, cependant, il y a eu un réveil brutal. Le broyage et la mise à niveau ont toujours fait partie des jeux multijoueurs, et une entrée précoce dans le jeu vous donne généralement un avantage sur le champ de bataille. Pour contrer cela, cependant, les développeurs ont strictement adapté l’expérience d’armes requise pour l’améliorer.

Les accessoires d’armes omniprésents tels que le silencieux ou certaines visières nécessitent désormais un grand nombre de points d’expérience avant de pouvoir être utilisés. Les joueurs ne peuvent pas comprendre cela et se plaignent de ce changement dans divers forums:

« J’ai près de 200 épaves avec mon lance-roquettes et ce n’est qu’au niveau 8. » Utilisateur sur Reddit

Un autre a fait valoir:

« Avec l’une de mes armes, j’ai déjà 825 attaques tuées et je suis maintenant au niveau 41. Je pense que c’est normal que les points d’expérience des joueurs prennent du temps, mais y arriver avec des armes n’est pas la bonne façon. » Utilisateur sur Reddit

Il existe une variété de théories qui ont été avancées pour justifier cette mouture. Une hypothèse générale est que le pool d’armes à feu est beaucoup plus petit et que vous voulez garder les joueurs heureux, avant que toutes les armes aient été nivelées au maximum après plusieurs heures de jeu.

Il est compréhensible que de nombreux joueurs soient frustrés. Vous devez investir beaucoup plus de temps dans le jeu pour pouvoir débloquer les pièces jointes les plus naturelles pour les armes. Les joueurs hardcore ont un net avantage sur tous ceux qui jouent au jeu avec désinvolture avec des amis et ne terminent que quelques tours par jour.

Il reste à voir si le problème sera amélioré par Treyarchs et / ou Raven Software.