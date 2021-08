Cocaïne Cowboys : Où est l’ancien pilier de la drogue aujourd’hui ? Que devient Salvador “Sal” Magluta ?

Réalisé par Billy Corben, Cocaine Cowboys: Les Rois de Miami de Netflix est une série documentaire qui examine l’histoire de trafiquants de Floride qui ont été arrêtés, inculpés et finalement condamnés dans l’une des plus grandes affaires de cocaïne aux États-Unis de l’histoire. Des décrocheurs du secondaire espérant gagner de l’argent facilement à la gestion d’un empire, Augusto “Willy” Falcon et Salvador “Sal” Magluta étaient de puissants pivots. Ils ont échappé aux fonctionnaires pendant près de deux décennies avant que leur poursuite ne prenne fin. Alors maintenant, découvrons précisément où se trouve Salvador « Sal » Magluta aujourd’hui.

Qui est Salvador « Sal » Magluta ?

Né de Gloria et de Manuell “Manolo” Magluta, autrefois propriétaires de boulangerie locale, Salvador “Sal” Magluta a grandi à Miami, en Floride, dans un environnement modeste. En raison de ses affinités religieuses, il a su dès son plus jeune âge faire la différence entre le bien et le mal. Pourtant, il croyait aussi que si quelqu’un se repent suffisamment après un péché, il ira quand même au ciel. Ainsi, Sal ne semblait pas s’inquiéter de devenir un trafiquant de drogue après avoir choisi de quitter le lycée de Miami avec son meilleur ami de l’époque, Augusto “Willy” Falcon. Ils ont commencé avec la marijuana, mais sont rapidement passés à la cocaïne au milieu des années 1970.

Alors que Willy était le visage de leurs opérations en raison de sa nature amicale et de ses compétences en communication, Sal était le cerveau. Ces derniers géraient en fait leur commerce illicite comme une entreprise, avec des registres documentant chaque transaction et des entrepôts pour leurs biens et leurs revenus. En 1979, ce duo a été inculpé pour la première fois de petites infractions liées à la drogue, et a été condamné à 5 ans de probation et 14 mois de prison. Mais leurs avocats bien payés ont réussi à étendre leurs appels pendant près d’une décennie, au cours de laquelle ils ont mis en place la plus grande organisation de contrebande de cocaïne sur la côte est.

Selon les rapports, Sal et Willy contrôlaient une énorme collection d’avions et de bateaux qui acheminaient de la drogue des cartels colombiens de Medellin et de Cali dans les rues de Miami, New York, Washington DC, Charleston et bien d’autres à travers le pays. Ils ont également utilisé plusieurs comptes bancaires offshore et sociétés fictives pour blanchir leur argent afin de se tenir à l’écart des feux de la rampe. Cependant, leur mode de vie était tout le contraire. Non seulement ils ont redonné à leur communauté sans retenue, mais ils étaient aussi des coureurs vedettes de hors-bord qui sont souvent apparus à la télévision.

En fait, Sal Magluta a remporté trois championnats nationaux au fil des ans et était également un membre distingué de l’American Power Boat Association Commission. De plus, lui et Willy ont utilisé leur richesse pour établir des entreprises dans le secteur de la construction et de la gestion afin de développer et d’obtenir des millions sous forme de biens immobiliers. Ils avaient vraiment des liens partout, ce n’était donc pas une surprise lorsqu’ils ont fui une arrestation à Los Angeles en 1985. Ensuite, Sal est sorti de sa peine de 14 mois de neuf ans en 1988 en demandant à quelqu’un de falsifier ses papiers officiels de prison cinq jours après appréhension.

Où est Salvador « Sal » Magluta aujourd’hui ?

Il semblait que la chance de Salvador “Sal” Magluta s’est épuisée en octobre 1991, lorsque des agents fédéraux l’ont finalement capturé pour avoir prétendument amassé plus de 2,1 milliards de dollars en faisant passer au moins 75 tonnes de cocaïne aux États-Unis au fil des ans. Dans l’acte d’accusation original, lui et Willy faisaient face à 17 chefs d’accusation. Mais malgré une myriade de preuves à charge, ils ont été acquittés lorsqu’ils ont été jugés pour le même en 1996. Il s’est avéré par la suite qu’ils avaient soudoyé certains des jurés. Comme on le voit dans le documentaire, étant donné que des témoins potentiels ont également été ciblés/tués, des soupçons ont également surgi là-bas.

En fin de compte, après de nombreuses autres comparutions devant le tribunal, inculpations, fuites, etc., Sal a été jugé pour la deuxième fois et reconnu coupable de blanchiment d’argent lié à la drogue, de corruption et de subornation de témoins en 2002. Bien qu’il ait été acquitté d’avoir payé pour les meurtres des témoins. Il a été condamné à une peine de 205 ans de prison, qui a ensuite été réduite à 195 ans. Ainsi, à l’âge de 66 ans, Sal est incarcéré à l’USP Florence ADMAX, dans le Colorado. Sa date de sortie est prévue le 28 septembre 2166, il devrait donc passer le reste de sa vie derrière les barreaux.