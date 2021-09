Cobra Kai : Le personnage de la série dont on ne sait pas s’il reviendra avec la saison 4

in

Les fans de Cobra Kai ont vu certains des personnages de la série aller et venir. Cependant, il y en a un qui est parti dans la saison 2 et le drame maintient un mystère sur son sort et s’il reviendra dans le futur.

Cobra Kai reviendra sur les écrans des fans le 31 décembre via la plateforme de streaming Netflix avec sa quatrième saison. Un nouvel opus qui promet une action à indice d’octane élevé lorsque les dojos se retrouveront enfin dans la All Valley.

Le drame d’action qui sert de suite au Karaté Kid revient. Le week-end dernier, lors de l’événement virtuel des fans TUDUM de Netflix, le géant a révélé la date de première de la saison 4 et a également dévoilé le nouvel aperçu qui montre certains des personnages de retour, y compris l’apparition de Terry Silver. .

Cependant, à quelques mois de la première de nouveaux épisodes, Cobra Kai a encore quelques points d’interrogation, concernant un personnage qui a quitté la série dans la saison 2 et dont on ne sait rien pour l’instant.

Les fans de Cobra Kai se demandent où il est et ce qui est arrivé à Aisha Robinson, le personnage joué par Nichole Brown lors des deux premières saisons de la série Netflix. Selon l’histoire racontée, elle a été envoyée dans une école privée après le combat à la fin de la saison 2. Bien que l’intrigue soit justifiée, elle semble n’avoir aucun sens.

Parce qu’Aisha a été la première étudiante à s’inscrire au dojo lorsque Johhny a rouvert Cobra Kai, et parce qu’elle est la meilleure amie de Samantha Larusso, avec qui elle connaît depuis des années, le personnage est considéré comme l’un des plus importants de l’intrigue de les séries.

Alors que les producteurs de la série ont déclaré à plusieurs reprises que les personnages peuvent revenir à Cobra Kai à tout moment, personne n’a trouvé Aisha de retour dans la saison 4.

Nul doute que de nombreux fans seraient ravis de la revoir à l’écran, notamment en tant qu’étudiante au nouveau dojo de Johnny Lawrence, Eagle Fang. Bien que cela n’ait pas été confirmé, il serait intéressant de la voir participer au prochain tournoi qui sera développé avec la saison 4 de Cobra Kai.