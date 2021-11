Cobra Kai saison 4 : date de sortie, intrigue, casting, tous les détails sur la suite de la série Netflix

Basée sur les films Karate Kid de Robert Mark Kamen, la série d’action de Netflix intitulée Cobra Kai suit Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, deux mentors de karaté qui ravivent leur rivalité après une longue période de trois décennies. Créée par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, la série d’arts martiaux a été initialement publiée le 2 mai 2018 sur YouTube Red, mais a changé de domicile pour devenir Netflix après la saison 2.

L’un des plus grands succès du géant du streaming, l’émission a été bien accueillie par la critique, remportant des éloges pour ses caractérisations, son récit nostalgique et son humour. Parallèlement à son succès incroyable, la série a également été critiquée pour son manque de diversité dans ses acteurs principaux, en particulier compte tenu de ses racines orientales. Avec le quatrième volet de la série à l’horizon, les fans ont hâte que les combats enflammés se déroulent. Sur ce, Betanews cous dit tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Cobra Kai.

Date de sortie de la saison 4 de Cobra Kai

Le 2 octobre 2020, Netflix a annoncé le renouvellement de Cobra Kai pour une quatrième saison, avant même la sortie de la troisième saison. Depuis la sortie de la troisième saison, les fans de la série attendent que les dojos assistent à des confrontations enflammées. Eh bien, l’attente est enfin terminée car la saison 4 de Cobra Kai est sur le point d’être diffusée avec dix épisodes le 31 décembre 2021 à 9h01 sur Netflix.

Attachez vos ceintures (noires). Cobra Kai Saison 4, le 31 décembre. #TUDUM pic.twitter.com/nDFHbe5xK1 — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

Le tournage de la saison 4 officiellement commencé le 26 février 2021 et s’est poursuivi jusqu’au 30 avril 2021. Alors que les fans comptent les jours pour la première de la quatrième saison, Netflix a déjà annoncé le renouvellement de la cinquième saison de l’émission le 27 août 2021, le tournage commençant apparemment en septembre 2021.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) August 27, 2021

Casting de la saison 4 de Cobra Kai

La quatrième saison de la série verra le retour des acteurs principaux, dont Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Martin Kove (John Kreese), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha LaRusso) , Tanner Buchanan (Robby Keene), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso) et Jacob Bertrand (Eli « Hawk » Moskowitz). On peut également s’attendre au retour de Gianni DeCenzo (Demetri). Le regretté acteur Pat Morita peut apparaître dans des séquences de films “The Karate Kid” en tant que M. Miyagi qui sont montrés dans la série.

Vanessa Rubio (Carmen Diaz) et Peyton List (Tory Nichols) ont été promues au casting principal de la saison 4. La quatrième saison verra également quelques ajouts au casting. Dallas Dupree Young s’est joint pour incarner Kenny, qui commence à apprendre le karaté comme mécanisme défensif contre les brimades auxquelles il est confronté à l’école. Oona O’Brien a rejoint en tant que Devon, une étudiante de karaté compétitive au tempérament flamboyant. Thomas Ian Griffith, qui incarne Terry Silver dans Karate Kid III, a rejoint le casting de la quatrième saison pour reprendre son rôle dans la série suivante.

Cobra Kai - Saison 4 | Date de lancement VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Intrigue de la saison 4 de Cobra Kai

La troisième saison de la série se termine avec l’alliance de Johnny et Daniel pour vaincre Kreese dans le tournoi de karaté U18 All Valley. Après la proclamation de Kreese qu’il quittera Cobra Kai s’ils perdent, Johnny et Daniel commencent à former leurs élèves ensemble au dojo de Miyagi. Pendant ce temps, Kreese appelle un vieil ami à l’aide. D’un autre côté, Hawk se retourne contre ses compagnons de Cobra Kai pour rejoindre Demetri en réalisant la détérioration progressive de Cobra Kai. Robby est du côté de Kreese et est l’espoir et la confiance de Cobra Kai dans le tournoi.

La quatrième saison de Cobra Kai se concentrera sur le tournoi All-Valley. Avec Johnny et Daniel se donnant la main, l’avantage est évident, mais l’appel téléphonique de Kreese à Terry Silver changera la dynamique de la situation. Alors que la rivalité de Tory et Samantha se poursuit, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 4 développe son scénario.

Alors que le tournoi de karaté garantit des combats enragés, on peut voir Johnny et Daniel travailler sur leur relation. Avec leur histoire et leur rivalité, une alliance n’est pas facile et fluide. Dans une interview accordée à Collider, William Zabka, qui incarne Johnny, a parlé de la nouvelle alliance de Daniel et Johnny. « Nous voulons que cela fonctionne. Et c’est reparti. Il y a beaucoup à nettoyer ici avec ces enfants qui se rassemblent tous, et maintenant il est temps de partir au combat. Ce sont deux personnages complexes qui sont si similaires et si différents », a-t-il déclaré. Avec le tournoi comme noyau, nous pouvons voir de nombreux développements se produire dans la vie personnelle des personnages.