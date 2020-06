Cobra Kai Saison 3: date de sortie et scénario

– – –

Mises à jour de la saison 3 de Cobra Kai: Cobra Kai est un spectacle basé sur les arts martiaux. La dernière saison de l’émission a gagné une immense popularité. Cobra Kai est produit par Katrin L. Goodson et Bob Wilson.

Le spectacle vient dans le genre dramatique et a une touche de comédie mélangée. La saison 2 de l’émission a une fin très découragée, laissant les fans insatisfaits. Depuis la fin de la saison dernière, la saison 3 est attendue.

Date de sortie de la saison 3 de Cobra Kai

L’annonce de la saison 3 de l’émission a été faite sur YouTube le 10 mai 2019. Les amateurs d’arts martiaux attendaient la prochaine saison. Il a été annoncé tôt que la saison 3 de l’émission serait publiée en 2020. Bien que la situation actuelle du retard pandémique soit là.

– – –

Initialement, la nouvelle saison devait sortir sur les écrans de YouTube le 24 avril 2020. En raison de l’épidémie de COVID-19, la date de sortie de l’émission a été repoussée. Cependant, il est prévu que la saison soit publiée en 2020.

Cobra Kai devrait diffuser sur les écrans de Netflix ou Hulu au lieu de YouTube. Cela devrait être fait parce que Cobra Kai a gagné beaucoup de popularité au cours de son voyage.

L’histoire de Cobra Kai

La dernière saison a été très décourageante pour les téléspectateurs. Dans la saison 2, Johnny Lawrence (William Zabka) a perdu son élève vedette Gakusei. Et les rêves de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) des enseignements de M. Miyagi sont écrasés. Une autre tragédie se produit avec Miguel (Xolo Maridueña). Miguel est hospitalisé en raison de blessures graves. La série de tragédies suit alors que le dojo de Cobra Kai est volé. John Kreese (Martin Kove) le vole après de violents incidents.

La saison prochaine devrait avoir des réponses à ces tragédies. Doigts croisés!

Pour plus de mises à jour, restez connectés et restez à l’écoute de Honk News!

– – –